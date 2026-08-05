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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı!

Beşiktaş'ın Hradec Kralove maçı kamp kadrosu belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 14:59 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 16:22
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı!
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UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında Çekya'nın Hradec Kralove takımıyla deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasına göre, yeni transfer Leandro Trossard'ın yer almadığı Hradec Kralove kafilesine siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano şu isimleri dahil etti:

"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Mustafa Erhan Hekimoğlu, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy."

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