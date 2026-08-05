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Bertuğ Yıldırım için Galatasaray yanıtı

Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş, Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım için, "Galatasaray'a gelmesini isterim." dedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 15:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Bertuğ Yıldırım için Galatasaray yanıtı
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Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş, Sportcell'e açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 23 yaşındaki futbolcu, Başakşehir forması giyen yakın arkadaşı Bertuğ Yıldırım ile ilgili konuştu.

Kazımcan Karataş, Galatasaray'a transferi gündemde olan Bertuğ Yıldırım ile ilgili, "Bertuğ ile transfer konusunu hiç konuşmadım. Bu tarz şeyleri de hiç sevmiyorum. En güzel kararı verecektir. Tabii ki gelmesini isterim." dedi.

Başakşehir'e geçen yıl imza atan 24 yaşındaki Bertuğ Yıldırım, İstanbul ekibinde 24 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı.




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