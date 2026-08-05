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Keçiörengücü'nden Nabian takviyesi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, 22 yaşındaki Portekizli santrfor Herculano Bucancil Nabian'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 16:28
Keçiörengücü'nden Nabian takviyesi!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Keçtaş Ankara Keçiörengücü, 22 yaşındaki Portekizli santrfor Herculano Bucancil Nabian ile sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasında, "Keçtaş Ankara Keçiörengücümüz, Herculano Bucancil Nabian ile anlaşmaya varmıştır. Nabian'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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