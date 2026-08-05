Trendyol 1. Lig ekiplerinden Keçtaş Ankara Keçiörengücü, 22 yaşındaki Portekizli santrfor Herculano Bucancil Nabian ile sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulübün açıklamasında, "Keçtaş Ankara Keçiörengücümüz, Herculano Bucancil Nabian ile anlaşmaya varmıştır. Nabian'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Keçiörengücü'nden Nabian takviyesi!
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, 22 yaşındaki Portekizli santrfor Herculano Bucancil Nabian'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
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