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Domenico Tedesco'dan ayrılığa izin yok

Bologna Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Everton'ın ilgilendiği Jonathan Rowe'un takımdan ayrılmasını istemiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 16:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Domenico Tedesco'dan ayrılığa izin yok
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Bologna, Everton'ın ilgilendiği Jonathan Rowe'u bırakmak istemiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan basınında yer alan habere göre, Everton, 23 yaşındaki kanat oyuncusu ile ilgileniyor ve bu transfer için ilk temaslara başladı.

DOMENICO TEDESCO'DAN VETO

Bologna ise Jonathan Rowe'u bırakmak istemiyor. İtalyan ekibinin teknik direktörü Domenico Tedesco, İngiliz oyuncunun ayrılmasını istemiyor.

Gelecek sezon yeniden Avrupa kupaları için mücadele etmek isteyen Bologna, Jonathan Rowe'u, teknik direktör Domenico Tedesco'nun projesinin önemli bir parçası olarak görüyor.

Bologna, piyasa değerinin çok üzerinde bir teklif gelmediği sürece Jonathan Rowe'u bırakmayacak.

BOLOGNA PERFORMANSI

Bologna'ya geçen yıl Marsilya'dan transfer olan Jonathan Rowe, İtalyan ekibinde 43 maçta 8 gol attı ve 5 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen İngiliz oyuncunun, kulübü Bologna ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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