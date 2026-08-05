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Christ Oulai'den transfer itirafı!

Trabzonspor'un eski futbolcusu Oulai, Fiorentina'yı genç oyunculara sunduğu proje nedeniyle tercih ettiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 16:37 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 16:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: fiorentina.it
Christ Oulai'den transfer itirafı!
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Trabzonspor'un eski futbolcusu Oulai, Fiorentina'ya transferinin ardından düzenlenen basın toplantısında yeni kulübünü tercih etme nedenini anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "PROJE BENİM İÇİN DOĞRUYDU"

Fiorentina'nın genç oyunculara yönelik projesinin kararında belirleyici olduğunu söyleyen Oulai, "Fiorentina'yı seçmemin nedeni kulübün projesiydi. Bu proje benim için gerçekten doğru olan projeydi ve genç oyuncular üzerine kurulu. Fiorentina'nın benimle ilgilendiğini öğrendiğim anda bu meydan okumayı kabul etmekte hiç tereddüt etmedim." ifadelerini kullandı.

"HAYATIM SON 12 AYDA ÇOK DEĞİŞTİ"

Son bir yılda kariyerinde önemli değişimler yaşadığını belirten genç futbolcu, "Futbol oynamayı seviyorum ve bunun için çalışıyorum. Son 12 ayda hayatım çok değişti. Kendimle gurur duyuyorum. Aileme teşekkür ediyorum. Yaşadığım gelişimden ve Fiorentina'ya gelmiş olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum." dedi.

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