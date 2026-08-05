05 Ağustos
Fenerbahçe-Sturm Graz
21:00
05 Ağustos
Ferencvaros-Gornik Zabrze
21:15
05 Ağustos
AGF-Sabah FK
19:30
05 Ağustos
Brann-Apollon Limassol
20:00
05 Ağustos
Panathinaikos-CSKA 1948
21:30
06 Ağustos
Boca Juniors-Estudiantes
01:00
05 Ağustos
Villarreal-Levante
1-0
05 Ağustos
AC Milan-Inter
1-1
05 Ağustos
Chelsea-Juventus
0-1
05 Ağustos
SSC Napoli-Osasuna
19:30
05 Ağustos
Sassuolo-Celta Vigo
21:00
05 Ağustos
Arsenal-Real Betis
21:30

Hidayet Türkoğlu'ndan Basketball Without Borders açıklaması

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, İstanbul'da düzenlenecek Basketball Without Borders organizasyonunun Türk gençleri için önemli bir deneyim ve fırsat olacağını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 16:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hidayet Türkoğlu'ndan Basketball Without Borders açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA ile FIBA'nın ortaklaşa düzenlediği ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı "Sınır Tanımayan Basketbol (Basketball Without Borders)" projesinin gençler için önemli bir deneyim olacağını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkoğlu, "Sınır Tanımayan Basketbol" projesini değerlendirdi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin her türlü organizasyona ev sahipliği yapabilecek noktada olduğunu belirten Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Basketball Without Borders'a sporcuyken de dahil olmuştum. Şimdi de yönetici olarak dahil olacağım organizasyonlardan bir tanesi. Biz, farklı tecrübeleri ülkemizdeki gençlerin yaşaması açısından, bilgi birikimlerinin gelişmesi açısından çok önemli buluyoruz. Basketball Without Borders da ülkemizin gençleri için bence önemli bir fırsat olacaktır. Burada NBA'deki sporcuların, yöneticilerin, hocaların Türk gençliğine çok büyük bir tecrübe katacağına inanıyoruz. Herkesi bu etkinliğe bekliyoruz. Bu organizasyonlar insanların katılımıyla daha da keyifli oluyor. İnşallah buradan da herkes iyi bir tecrübeyle ayrılacaktır."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.