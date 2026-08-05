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Leandro Trossard'ın lisansı çıktı!

Beşiktaş'ta yeni transfer Leandro Trossard'ın lisansı çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 16:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Leandro Trossard'ın lisansı çıktı!
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Beşiktaş'ta yeni transfer Leandro Trossard ile ilgili lisans sorunu sona erdi. Belçikalı yıldızın lisansı çıkarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hradec Kralove maçı öncesi, Trossard ile ilgili, "Aramıza geldiği için çok mutluyum. Sonunda gerçekten geldi. Biz de gelmesini dört gözle bekliyorduk. Şu ana kadar iki idmana çıktı. O yüzden bizimle beraber bu maça gelmeyecek, bizimle beraber olmayacak. Ama ikinci maçın ne olacağını beraber göreceğiz. Trossard da gerçekten bize bir kalite katacak, bize bir tecrübe katacak. Onunla beraber çalışmak için, sahada görmek için sabırsızlanıyorum." demişti.




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