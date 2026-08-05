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Horejs: "Tomas Sivok ile görüştük"

Hradec Kralove Teknik Direktörü David Horejs, Beşiktaş karşısında iyi bir performans sergileyerek İstanbul'daki rövanş öncesinde avantaj elde etmek istediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 17:37 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 17:40
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Horejs: 'Tomas Sivok ile görüştük'
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UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Hradec Kralove'de teknik direktör David Horejs açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Maçın oynanacağı FINEP Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Horejs, İstanbul'daki rövanşa avantajlı bir sonuçla gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

"RAKİBE HAYRANLIK DUYMAK İSTEMİYORUZ"

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında önemli bir deneyime ve kaliteli oyunculara sahip olduğunu belirten Horejs, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa kupalarında devasa bir deneyime sahip olan, gerçekten harika oyuncuları bulunan bir rakip. Ancak biz burada sadece rakibe hayranlık duymak istemiyoruz. Mümkün olan en iyi performansı sergilemek ve rövanş için en iyi avantajı elde etmek istiyoruz."

TOMAS SIVOK İLE GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş'ın Çekyalı eski futbolcusu Tomas Sivok ile görüştüklerini aktaran Horejs, "Aslında Lyon ile oynadıkları maçtan önce konuşmuştuk. Tomas, Beşiktaş'ın gerçekten büyük bir kulüp simgesi, orada altı yıl oynadı, kaptanlık da yaptı. Kulübü çok seviyor ve eğer yarın buraya gelirse maçın bir parçası olacak." dedi.

"BUNU BİR ÖDÜL OLARAK GÖRÜYORUZ"

Karşılaşmanın Hradec Kralove şehri için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan 49 yaşındaki teknik adam, dolu tribünlerin oluşturacağı baskıyı bir yük olarak görmediklerini dile getirdi.

Horejs, "Bunu bir yük olarak değil, emeğimizin karşılığı, bir ödül olarak görüyoruz. Tromsö maçında da kafamız böyleydi ve inanıyorum ki yarın cesur, öz güvenli bir performans ortaya koyacağız ve rövanş için elimizden gelen en iyi pozisyonu oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

"BU İŞİN ALTINDAN KALKMAK İSTİYORUZ"

Tromsö'yü hak ederek elediklerini belirten Horejs, Beşiktaş karşısında yalnızca maçın atmosferini yaşamayı amaçlamadıklarını söyledi.

Horejs, "Benim için de bu çok özel bir şey ama oyunculara da söylüyorum, biz buraya tadını çıkarmaya gitmiyoruz. Bu işin altından kalkmak istiyoruz. Durum bu, umarım stattaki taraftarlar bunun tadını çıkarır. Biz de elimizden gelen en iyi performansı sergilemek için her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İKİ OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

David Horejs, Tomas Petrasek ile Adam Vlkanova'nın sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.

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