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Darida'dan Beşiktaş mesajı: "Onları durdurabilecek güçteyiz"

Hradec Kralove takım kaptanı Vladimir Darida, Beşiktaş karşılaşmasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Deneyimli futbolcu, siyah-beyazlıları durdurabilecek güçte olduklarını belirtti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 17:57
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Darida'dan Beşiktaş mesajı: 'Onları durdurabilecek güçteyiz'
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UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Hradec Kralove'de takım kaptanı Vladimir Darida açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Darida, "Bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bizim için önemli bir maç. Umarım iyi bir performans gösterebiliriz." dedi.

"ONLARI DURDURABİLECEK GÜÇTEYİZ"

Beşiktaş'ın güçlü bir takım olduğunu vurgulayan 35 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş, çok iyi bir takım. Ama onları durdurabilecek kadar güçlü bir takımız." ifadelerini kullandı.

Darida, Avrupa kupalarındaki geleceklerini düşünmediklerini ve yalnızca Beşiktaş karşılaşmasına odaklandıklarını söyledi.

"EKSTRA MOTİVASYONUMUZ VAR"

Karşılaşmanın kendileri için özel olacağını dile getiren Darida, "Çok özel bir maç olacak. Beşiktaş gibi büyük bir rakibe karşı ekstra bir motivasyonumuz var." değerlendirmesinde bulundu.

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