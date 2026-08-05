Darida'dan Beşiktaş mesajı: 'Onları durdurabilecek güçteyiz'

UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Hradec Kralove'de takım kaptanı Vladimir Darida açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Darida, "Bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bizim için önemli bir maç. Umarım iyi bir performans gösterebiliriz." dedi.
"ONLARI DURDURABİLECEK GÜÇTEYİZ"
Beşiktaş'ın güçlü bir takım olduğunu vurgulayan 35 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş, çok iyi bir takım. Ama onları durdurabilecek kadar güçlü bir takımız." ifadelerini kullandı.
Darida, Avrupa kupalarındaki geleceklerini düşünmediklerini ve yalnızca Beşiktaş karşılaşmasına odaklandıklarını söyledi.
"EKSTRA MOTİVASYONUMUZ VAR"
Karşılaşmanın kendileri için özel olacağını dile getiren Darida, "Çok özel bir maç olacak. Beşiktaş gibi büyük bir rakibe karşı ekstra bir motivasyonumuz var." değerlendirmesinde bulundu.
"ONLARI DURDURABİLECEK GÜÇTEYİZ"
Beşiktaş'ın güçlü bir takım olduğunu vurgulayan 35 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş, çok iyi bir takım. Ama onları durdurabilecek kadar güçlü bir takımız." ifadelerini kullandı.
Darida, Avrupa kupalarındaki geleceklerini düşünmediklerini ve yalnızca Beşiktaş karşılaşmasına odaklandıklarını söyledi.
"EKSTRA MOTİVASYONUMUZ VAR"
Karşılaşmanın kendileri için özel olacağını dile getiren Darida, "Çok özel bir maç olacak. Beşiktaş gibi büyük bir rakibe karşı ekstra bir motivasyonumuz var." değerlendirmesinde bulundu.