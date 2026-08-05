Trabzonspor, Salah'ın imza töreni saatini duyurdu

Trabzonspor, yaz transfer döneminde kadrosuna dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ı kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavililer, Mısırlı futbolcu için 6 Ağustos (yarın) 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenleneceğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yeni transferimiz Mohamed Salah için, 6 Ağustos Perşembe (yarın) saat 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenlenecektir.
Tarihe tanıklık etmek ve bu unutulmaz yolculuğun ilk adımını birlikte atmak için tüm taraftarlarımızı yeni sezon formalarıyla birlikte evimiz Papara Park'a bekliyoruz."
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yeni transferimiz Mohamed Salah için, 6 Ağustos Perşembe (yarın) saat 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenlenecektir.
Tarihe tanıklık etmek ve bu unutulmaz yolculuğun ilk adımını birlikte atmak için tüm taraftarlarımızı yeni sezon formalarıyla birlikte evimiz Papara Park'a bekliyoruz."