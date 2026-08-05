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Trabzonspor, Salah'ın imza töreni saatini duyurdu

Trabzonspor, yeni transferi Muhammed Salah için imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 18:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Salah'ın imza töreni saatini duyurdu
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Trabzonspor, yaz transfer döneminde kadrosuna dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ı kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavililer, Mısırlı futbolcu için 6 Ağustos (yarın) 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni transferimiz Mohamed Salah için, 6 Ağustos Perşembe (yarın) saat 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenlenecektir.

Tarihe tanıklık etmek ve bu unutulmaz yolculuğun ilk adımını birlikte atmak için tüm taraftarlarımızı yeni sezon formalarıyla birlikte evimiz Papara Park'a bekliyoruz."  

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