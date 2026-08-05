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Ertuğrul Doğan'dan Serdal Adalı'nın Salah açıklaması için cevap!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, tarihi Salah transferinin görüşme sürecini anlattı. Doğan, temasların 4-5 gün içerisinde olumlu şekilde sonuçlandığını belirterek oyuncunun takıma ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 18:30 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 19:41
Haber: Sporx.com
Ertuğrul Doğan'dan Serdal Adalı'nın Salah açıklaması için cevap!
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün gerçekleştirdiği tarihi Salah transferinin ardından açıklamalarda bulundu. Salah'ın kariyerine dikkat çeken Doğan, yıldız oyuncunun Trabzonspor'a önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

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Ertuğrul Doğan, Salah hakkındaki değerlendirmesinde, "Salah'ın kariyerini konuşacak halimiz yok, Premier Lig'in en büyük oyuncusu. Çok pozitif bir arkadaşımız. Trabzonspor'a ciddi faydası olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DÜNYA KUPASI'NDA BAŞLADI

Transfer sürecinin geçmişine ilişkin bilgi veren Doğan, "Dünya Kupası sırasında Salah'ın menajeriyle görüşme olmuştu ama başka takımlar da vardı, o yüzden ilerletmedik. Daha sonra tekrar başladı ve herhangi bir sıkıntı yaşamadık, hızlı bir şekilde anlaştık." dedi.



"4-5 GÜN İÇİNDE SONUÇLANDIRMIŞ OLDUK"

Görüşmelerin olumlu bir ortamda ilerlediğini vurgulayan Ertuğrul Doğan, "İki taraf da ilk dakikadan itibaren olumlu bir şekilde görüştü, 4-5 gün içinde sonuçlandırmış olduk. Kafamızda almak vardı, biz her şeye hazırdık, onların da hiç olmayacak istekleri yoktu." şeklinde konuştu.

"HER SEVİYEDE OYUNCUYU BURAYA GETİREBİLİR"

Trabzonspor'un transferdeki gücüne dikkat çeken Doğan, "Trabzonspor isterse dünyanın her yerinden her seviyede oyuncuyu buraya getirebilir. İnşallah bu yıl zirve yarışının içinde olacağız." açıklamasını yaptı.

Genç oyuncuların da Trabzonspor'a gelmeye istekli olduğunu ifade eden bordo-mavili kulübün başkanı, "Her türlü genç oyuncu buraya gelmek istiyor. Trabzonspor isterse dünyanın her yerinden her seviyede oyuncuyu buraya getirebilir. İnşallah bu yıl zirve yarışının içinde olacağız." dedi.

SERDAL ADALI'NIN SÖZLERİNE YANIT

Beşiktaş Başkanı Serdal Adal'nın Salah için yaptığı "Biz istemedik." açıklamasının sorulması üzerine Ertuğrul Doğan, "Hiçbir bilgim yok, biz istedik, aldık." yanıtını verdi.



"TRABZONSPOR'UN DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞEHİR TAKIMI OLDUĞUNA İNANDI"

Salah'ın Trabzonspor'a yaklaşımına ilişkin konuşan Ertuğrul Doğan, "Tabzonspor'un dünyanın en büyük şehir takımı olduğuna inandı. Trabzon'da muhtemelen bu akşam 20 bin kişi karşılayacak. Herkes çok mutlu, kafası rahat." ifadelerini kullandı.

"DARWIN NUNEZ, SÖRLOTH, MARMOUSH VE 6 NUMARA TRANSFERLERİ"

Darwin Nunez, Sörloth, Marmoush ve 6 numara transferlerine ilişkin konuşan Ertuğrul Doğan, "Şu an bir görüşmemiz yok. Pazartesi günü net bir karar vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

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