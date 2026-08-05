Trabzonspor'da transfer açıklaması: 'Pazartesi günü belli olacak'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Salah transferinin görüşme sürecine ve bordo-mavili kulübün yeni transfer planlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TRANSFER KARARI PAZARTESİ GÜNÜ
Darwin Nunez, Alexander Sörloth, Omar Marmoush ve 6 numara transferleri hakkında konuşan Ertuğrul Doğan, şu ifadeleri kullandı:
"Şu an bir görüşmemiz yok. Pazartesi günü net bir karar vermiş olacağız. Salah'la beraber santrfor takviyesi yaptığımızda 6 numaraya yerli mi yapacağız, hocamız karar verecek. Hocamız bize pazartesi günü söyleyecek."
Trabzonspor'un santrfor ve 6 numara bölgelerine yönelik transfer planının, teknik direktörün vereceği karar doğrultusunda şekilleneceğini ifade etti.
Darwin Nunez, Alexander Sörloth, Omar Marmoush ve 6 numara transferleri hakkında konuşan Ertuğrul Doğan, şu ifadeleri kullandı:
"Şu an bir görüşmemiz yok. Pazartesi günü net bir karar vermiş olacağız. Salah'la beraber santrfor takviyesi yaptığımızda 6 numaraya yerli mi yapacağız, hocamız karar verecek. Hocamız bize pazartesi günü söyleyecek."
Trabzonspor'un santrfor ve 6 numara bölgelerine yönelik transfer planının, teknik direktörün vereceği karar doğrultusunda şekilleneceğini ifade etti.