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Trabzonspor'da transfer açıklaması: "Pazartesi günü belli olacak"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, santrfor ve 6 numara transferlerine ilişkin kararın teknik heyetin raporuyla pazartesi günü netleşeceğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 19:02
Haber: Sporx.com
Trabzonspor'da transfer açıklaması: 'Pazartesi günü belli olacak'
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Salah transferinin görüşme sürecine ve bordo-mavili kulübün yeni transfer planlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TRANSFER KARARI PAZARTESİ GÜNÜ

Darwin Nunez, Alexander Sörloth, Omar Marmoush ve 6 numara transferleri hakkında konuşan Ertuğrul Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an bir görüşmemiz yok. Pazartesi günü net bir karar vermiş olacağız. Salah'la beraber santrfor takviyesi yaptığımızda 6 numaraya yerli mi yapacağız, hocamız karar verecek. Hocamız bize pazartesi günü söyleyecek."

Trabzonspor'un santrfor ve 6 numara bölgelerine yönelik transfer planının, teknik direktörün vereceği karar doğrultusunda şekilleneceğini  ifade etti.  

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