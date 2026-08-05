CANLI| Fenerbahçe - Sturm Graz

CANLI: (İLK YARI)

FENERBAHÇE:

STRUM GRAZ:

Organizasyon



O



G



B



M



UEFA Kupası



27



14



4



9



UEFA Avrupa Ligi



52



28



15



9



Şampiyon Kulüpler Kupası



16



6



3



7



UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme



22



10



8



4



UEFA Şampiyonlar Ligi



20



9



2



9



Kupa Galipleri Kupası



4



3



1



0



UEFA Konferans Ligi



9



7



0



2



TOPLAM



150



77



33



40





UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında, Kadıköy'deki performansına güveniyor.Avrupa kupalarında sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken sarı-lacivertli ekip, özellikle son dönemde iç saha maçlarında Avrupalı rakiplerine üstünlük kurdu.Geçen 4 sezonda Avrupa'da tur atlamayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turuna yükseldi. Fenerbahçe, geçen sezon ise son 16 turu için play-off oynadı.Fenerbahçe,iç sahada son yıllarda Avrupa kupalarında etkileyici performansa imza attı.Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e kaybettiği maçın ardından evindeki 30 Avrupa kupası maçında sadece 5 kez yenildi.Söz konusu müsabakaların 19'unu kazanan Fenerbahçe, 6 maçı berabere tamamladı.Sarı-lacivertliler sırasıyla Slovacko, Austria Wien, Dinamo Kiev, AEK Larnaca, Sevilla, Zimbru, Maribor, Twente, Nordsjaelland, Ludogorets, Spartak Trnava, Olympiakos, Lugano, Union Saint-Giollis, Anderlecht, Feyenoord, Nice, Stuttgart ve Gornik Zabrze'ye karşı galip gelirken Rennes, Lille, Manchester United, Olimpik Lyon, Benfica ve Ferencvaros ile berabere kaldı.Fenerbahçe; Union Saint-Giollis, Athletic Bilbao, Rangers, Aston Villa ve Nottingham Forest'a ise mağlup oldu.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımı en son çalıştırdığı dönemde önemli bir başarı elde etmişti.Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, 2023-24 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı.Söz konusu sezonda çeyrek finalde penaltı atışları sonucunda Olympiakos'a elenen Fenerbahçe, iç sahada etkili bir performansa imza atmıştı.UEFA Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonunda 16 Avrupa maçı oynayan Fenerbahçe, 12 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.Sarı-lacivertliler, iç sahada ise 8 maça çıkarken 7 galibiyet elde etti. Fenerbahçe tek mağlubiyetini deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında Union Saint-Gilloise'a karşı 1-0 ile yaşadı.Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarındaki 150 maçta 77 galibiyet kaydetti.Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası mücadelesinden bu yana iç sahadaki 150 maçta 77 galibiyet 33 beraberlik, 40 yenilgi aldı.İç saha maçlarında rakip fileleri 217 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 144 gole engel olamadı.