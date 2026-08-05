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Talisca, Fenerbahçe'yi uçuruyor

Anderson Talisca, Sturm Graz'a attığı golle Fenerbahçe'nin bu sezonki tüm gollerine imza attı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 21:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Talisca, Fenerbahçe'yi uçuruyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda Sturm Graz'ı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TALISCA'DAN ERKEN GOL

Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 10. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Brezilyalı yıldızın golünde asisti Kerem Aktürkoğlu yaptı.

GORNIK ZABRZE MAÇLARINDA DA ATMIŞTI

32 yaşındaki futbolcu, Gornik Zabrze ile oynanan iki karşılaşmada da rakip fileleri havalandırarak toplam 2 gol kaydetmişti.

3 MAÇTA 3 GOL

Fenerbahçe formasıyla bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki üçüncü maçına çıkan Talisca, gol sayısını 3'e yükseltti.

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon attığı tüm golleri Anderson Talisca'nın ayağından buldu.

FENERBAHÇE KARİYERİNDE 42 GOL

Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 71 karşılaşmada görev yapan Talisca, 42 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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