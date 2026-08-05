Talisca, Fenerbahçe'yi uçuruyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda Sturm Graz'ı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TALISCA'DAN ERKEN GOL
Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 10. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Brezilyalı yıldızın golünde asisti Kerem Aktürkoğlu yaptı.
GORNIK ZABRZE MAÇLARINDA DA ATMIŞTI
32 yaşındaki futbolcu, Gornik Zabrze ile oynanan iki karşılaşmada da rakip fileleri havalandırarak toplam 2 gol kaydetmişti.
3 MAÇTA 3 GOL
Fenerbahçe formasıyla bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki üçüncü maçına çıkan Talisca, gol sayısını 3'e yükseltti.
Sarı-lacivertli ekip, bu sezon attığı tüm golleri Anderson Talisca'nın ayağından buldu.
FENERBAHÇE KARİYERİNDE 42 GOL
Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 71 karşılaşmada görev yapan Talisca, 42 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 10. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Brezilyalı yıldızın golünde asisti Kerem Aktürkoğlu yaptı.
GORNIK ZABRZE MAÇLARINDA DA ATMIŞTI
32 yaşındaki futbolcu, Gornik Zabrze ile oynanan iki karşılaşmada da rakip fileleri havalandırarak toplam 2 gol kaydetmişti.
3 MAÇTA 3 GOL
Fenerbahçe formasıyla bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki üçüncü maçına çıkan Talisca, gol sayısını 3'e yükseltti.
Sarı-lacivertli ekip, bu sezon attığı tüm golleri Anderson Talisca'nın ayağından buldu.
FENERBAHÇE KARİYERİNDE 42 GOL
Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 71 karşılaşmada görev yapan Talisca, 42 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.