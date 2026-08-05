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Aleksey Batrakov'dan Galatasaray sorusuna yanıt!

Aleksey Batrakov, Galatasaray'da oynama ihtimaliyle ilgili soruya dikkat çeken bir cevap geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 20:07 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 20:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Aleksey Batrakov'dan Galatasaray sorusuna yanıt!
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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı ekipte oynama ihtimaliyle ilgili soruya yanıt verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lokomotiv Moskova'nın maçının ardından 21 yaşındaki futbolcuya karma alanda, "Galatasaray'da oynama ihtimalin var mı?" sorusu yöneltildi.

Batrakov, bu soruya, "Şimdilik bilmiyorum." yanıtını verdi.

GALATASARAY VAZGEÇMİYOR

Galatasaray'ın, genç yıldızın transferinden vazgeçmediği ve Lokomotiv Moskova'nın kapısını bir kez daha çalmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Sarı-kırmızılıların ilk teklifinin Rus kulübü tarafından kabul edilmemesinin ardından Başkan Dursun Özbek'in yeni bir teklif için harekete geçtiği belirtildi.

Teknik Direktör Okan Buruk'un 10 numara listesinde üst sıralarda yer alan Batrakov için şartların zorlanacağı ve yeni teklif ile görüşmelerin yeniden başlatılmasının hedeflendiği ifade edildi.

MALİYETİ YÜKSEK

Batrakov transferinin mali şartlarının ise Galatasaray için önemli bir engel oluşturduğu aktarıldı.

21 yaşındaki futbolcunun cephesinin yaklaşık 5 milyon Euro yıllık maaş talep ettiği, Lokomotiv Moskova'nın ise en az 30 milyon Euro bonservis bedelinde ısrar ettiği kaydedildi.

Transfer görüşmelerinde 7-8 milyon Euro seviyesinde menajer komisyonunun da gündemde olduğu, Galatasaray yönetiminin özellikle bu maliyeti düşürmek için temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

TEKNİK DİREKTÖR VE EŞİNDEN AÇIKLAMA

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Mihail Galaktionov, "Batrakov, şu anda Lokomotiv'in oyuncusu. Transfer görüşmeleriyle ben ilgilenmiyorum. Bu soruyu kulüp yönetimine sormanız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Aleksey Batrakov'un eşi Irina Podshibyakina, "Onun hayali, başka bir yerde kendini denemek. Bu kulübü son derece minnettar ve burada her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır ancak hayali başka bir yerde devam edebilecek bir durum ortaya çıktığında bunu denemek." sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

Lokomotiv Moskova forması altında geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 21 yaşındaki Batrakov, 17 gol attı ve 12 asist yaptı.  

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