Muhammed Salah Trabzon'da! Binlerce taraftar karşıladı





İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Trabzonspor yetkilileri, Salah'ı Türkiye'ye getirmek için yıldız futbolcunun tatil yaptığı Yunanistan'a gitmişti.





Mısırlı futbolcu, çarşamba günü öğle saatlerinde İstanbul'a ulaşmış, burada da taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanmıştı. Salah, İstanbul'daki karşılamanın ardından Trabzon'a hareket etmişti.





UÇAKTAN MESAJ GÖNDERMİŞTİ

Türkiye yolculuğu sırasında 61 numaralı Trabzonspor formasını giyen Salah, bordo-mavili taraftarlara uçaktan video mesaj göndermişti.



Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda deneyimli futbolcu, "Trabzon hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullanmıştı.

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Salah için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek. Salah'ın perşembe günkü imza töreni saat 19.30'da başlayacak.Trabzonspor Salah ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Mısırlı yıldız yıllık 17 milyon euro kazanacak.Taraflar arasında 2 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi. Anlaşmada dikkat çeken bir madde de yer aldı. Buna göre Salah, Trabzonspor'un satışa sunduğu kendi ismini taşıyan "Salah" ürünlerinden %20 pay alacak.Kariyeri boyunca sayısız rekora imza atan Muhammed Salah, İngiliz futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Mısırlı yıldız;- Liverpool'un Premier Lig tarihindeki en golcü futbolcusu,- Premier Lig tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu,- Premier Lig tarihinde en çok asist yapan Afrikalı futbolcu,- Premier Lig tarihinde en fazla gol katkısı üreten yabancı futbolcu,- Premier Lig tarihinde tek bir kulüpte en fazla gol katkısı veren futbolcu,- Premier Lig'de 38 maçlık sezonda en fazla gol katkısı yapan futbolcu,- UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan Afrikalı futbolcu,- Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan isim,- Liverpool tarihinde Anfield'da oynanan Premier Lig maçlarında en fazla gol katkısı sağlayan futbolcu unvanlarını elinde bulunduruyor.Liverpool kariyerinde 442 maça çıkan Salah, 257 gol ve 123 asistlik performans sergileyerek kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.Deneyimli yıldızın son yıllardaki sezon performansları ise şöyle:- 2025/26: 41 maç, 12 gol, 10 asist- 2024/25: 52 maç, 34 gol, 21 asist- 2023/24: 44 maç, 25 gol, 13 asist- 2022/23: 51 maç, 30 gol, 16 asist- 2021/22: 51 maç, 31 gol, 15 asist- 2020/21: 51 maç, 31 gol, 6 asist- 2019/20: 46 maç, 23 gol, 12 asist- 2018/19: 52 maç, 27 gol, 10 asist- 2017/18: 52 maç, 44 gol, 14 asist