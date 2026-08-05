05 Ağustos
Fenerbahçe-Sturm Graz
1-028'
05 Ağustos
Ferencvaros-Gornik Zabrze
0-012'
05 Ağustos
AGF-Sabah FK
1-058'
05 Ağustos
Brann-Apollon Limassol
0-171'
05 Ağustos
Panathinaikos-CSKA 1948
21:30
06 Ağustos
Boca Juniors-Estudiantes
01:00
05 Ağustos
Villarreal-Levante
1-0
05 Ağustos
AC Milan-Inter
1-1
05 Ağustos
Chelsea-Juventus
0-1
05 Ağustos
SSC Napoli-Osasuna
2-1
05 Ağustos
Sassuolo-Celta Vigo
0-124'
05 Ağustos
Arsenal-Real Betis
21:30

Muhammed Salah Trabzon'da! Binlerce taraftar karşıladı

Muhammed Salah, Trabzon'a gelirken binlerce bordo-mavili taraftar Mısırlı yıldızı büyük bir coşkuyla karşıladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 21:10
Haber: Sporx.com
Muhammed Salah Trabzon'da! Binlerce taraftar karşıladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (9)
Google News
Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, Trabzon'a geldi.

Mısırlı yıldız, havalimanında binlerce bordo-mavili taraftar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor'un anlaşma sağladığı 34 yaşındaki futbolcunun kente gelişi, bordo-mavili taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Saatler öncesinden havalimanına akın eden binlerce taraftar, Salah'ı tezahüratlar ve sevgi gösterileriyle karşıladı.



İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Trabzonspor yetkilileri, Salah'ı Türkiye'ye getirmek için yıldız futbolcunun tatil yaptığı Yunanistan'a gitmişti.

Mısırlı futbolcu, çarşamba günü öğle saatlerinde İstanbul'a ulaşmış, burada da taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanmıştı. Salah, İstanbul'daki karşılamanın ardından Trabzon'a hareket etmişti.

UÇAKTAN MESAJ GÖNDERMİŞTİ

Türkiye yolculuğu sırasında 61 numaralı Trabzonspor formasını giyen Salah, bordo-mavili taraftarlara uçaktan video mesaj göndermişti.

Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda deneyimli futbolcu, "Trabzon hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullanmıştı.



İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Salah için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek. Salah'ın perşembe günkü imza töreni saat 19.30'da başlayacak.


ANLAŞMA ŞARTLARI

Trabzonspor Salah ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Mısırlı yıldız yıllık 17 milyon euro kazanacak.

Taraflar arasında 2 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi. Anlaşmada dikkat çeken bir madde de yer aldı. Buna göre Salah, Trabzonspor'un satışa sunduğu kendi ismini taşıyan "Salah" ürünlerinden %20 pay alacak.

PREMIER LİG VE LİVERPOOL TARİHİNE GEÇTİ

Kariyeri boyunca sayısız rekora imza atan Muhammed Salah, İngiliz futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Mısırlı yıldız;

- Liverpool'un Premier Lig tarihindeki en golcü futbolcusu,

- Premier Lig tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu,

- Premier Lig tarihinde en çok asist yapan Afrikalı futbolcu,

- Premier Lig tarihinde en fazla gol katkısı üreten yabancı futbolcu,

- Premier Lig tarihinde tek bir kulüpte en fazla gol katkısı veren futbolcu,

- Premier Lig'de 38 maçlık sezonda en fazla gol katkısı yapan futbolcu,

- UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan Afrikalı futbolcu,

- Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan isim,

- Liverpool tarihinde Anfield'da oynanan Premier Lig maçlarında en fazla gol katkısı sağlayan futbolcu unvanlarını elinde bulunduruyor.

LIVERPOOL'DA İSTATİSTİKLERİYLE DAMGA VURDU

Liverpool kariyerinde 442 maça çıkan Salah, 257 gol ve 123 asistlik performans sergileyerek kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Deneyimli yıldızın son yıllardaki sezon performansları ise şöyle:

- 2025/26: 41 maç, 12 gol, 10 asist

- 2024/25: 52 maç, 34 gol, 21 asist

- 2023/24: 44 maç, 25 gol, 13 asist

- 2022/23: 51 maç, 30 gol, 16 asist

- 2021/22: 51 maç, 31 gol, 15 asist

- 2020/21: 51 maç, 31 gol, 6 asist

- 2019/20: 46 maç, 23 gol, 12 asist

- 2018/19: 52 maç, 27 gol, 10 asist

- 2017/18: 52 maç, 44 gol, 14 asist

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.