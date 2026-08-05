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1-4
05 Ağustos
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Greenwood'dan ilk 11'de başladığı ilk maçta siftah!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de başladığı Sturm Graz karşılaşmasında golünü attı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 21:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Greenwood'dan ilk 11'de başladığı ilk maçta siftah!
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Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de görev aldı.

Transferi uzun süre gündemde kalan ve taraftarda büyük heyecan yaratan 24 yaşındaki İngiliz futbolcu, Gornik Zabrze ile oynanan karşılaşmalarda sonradan oyuna dahil olmuştu.

Teknik direktör İsmail Kartal, Sturm Graz karşısında Greenwood'a ilk kez ilk 11'de görev verdi.

İLK 11'DE İLK GOL

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 öne geçerken Greenwood, 45. dakikada sahneye çıktı.

Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen İngiliz yıldız, ceza sahası dışına açılan topu kontrol etti. Greenwood, sol ayağıyla yakın direğe yaptığı vuruşta kaleci Khudyakov'u mağlup ederek topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a taşıdı.

Greenwood, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü, sarı-lacivertli ekipte ilk kez ilk 11'de başladığı karşılaşmada kaydetti.

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