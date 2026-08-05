Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Sturm Graz'ı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 2-0 kazandı.
Fenerbahçe'nin ilk golünü 10. dakikada Anderson Taliscakaydetti.
İlk yarı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve 2-0 kazanan temsilcimiz, rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.
Mücadelenin rövanşı, 11 Ağustos Salı günü Merkur Arena'da oynanacak.
OOSTERWOLDE SAKATLANDI
Karşılaşmanın 28. dakikasında sol kanatta topla buluşan Oosterwolde topla birlikte ilerlerken darbe almadan yerde kaldı.
Sakatlanan Oosterwolde, gözyaşlarını tutamadı ve sedye ile sahadan çıktı.
Sakatlık sonrası Oosterwolde'nin yerine Archie Brown oyuna dahil oldu.
TALISCA'DAN 3 MAÇTA 3 GOL
Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 10. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Brezilyalı yıldızın golünde asisti Kerem Aktürkoğlu yaptı.
32 yaşındaki futbolcu, Gornik Zabrze ile oynanan iki karşılaşmada da rakip fileleri havalandırarak toplam 2 gol kaydetmişti.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki üçüncü maçına çıkan Talisca, gol sayısını 3'e yükseltti.
GREENWOOD İLK KEZ 11'DE
Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de görev aldı.
Transferi uzun süre gündemde kalan ve taraftarda büyük heyecan yaratan 24 yaşındaki İngiliz futbolcu, Gornik Zabrze ile oynanan karşılaşmalarda sonradan oyuna dahil olmuştu.
Teknik direktör İsmail Kartal, Sturm Graz karşısında Greenwood'a ilk kez ilk 11'de görev verdi.
İLK 11'DE İLK GOL
Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 öne geçerken Greenwood, 45. dakikada sahneye çıktı.
Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen İngiliz yıldız, ceza sahası dışına açılan topu kontrol etti. Greenwood, sol ayağıyla yakın direğe yaptığı vuruşta kaleci Khudyakov'u mağlup ederek topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a taşıdı.
Greenwood, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü, sarı-lacivertli ekipte ilk kez ilk 11'de başladığı karşılaşmada kaydetti.
İSMAİL KARTAL'DAN 2 DEĞİŞİKLİK
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın SturmGraz ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Gornik Zabrze karşılaşmasına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.
Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gornik Zabrze karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Fred Rodrigues ve İrfan Can Kahveci'yi yedek soyundurdu. 65 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mason Greenwood ve N'Golo Kante'yi ilk 11'de değerlendirdi.
SturmGraz karşısında kalede yine Mert Günok'u oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Jayden Oosterwolde ile kurdu. Orta alanda N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi yer alırken, hücum hattı Mason Greenwood, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'ndan oluştu. Fenerbahçe'de gol yollarında ise Anderson Talisca görev yaptı.
Sarı-lacivertlilerde Ederson, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Vedat Muric, Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.
N'GOLO KANTE BU SEZON İLK KEZ
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, bu sezon ilk maçına çıktı.
Fransa Millli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alan tecrübeli orta saha, bir süredir takımla idmanlara çıkmıştı.
Teknik direktör İsmail Kartal, 35 yaşındaki oyuncuyu ilk maçında 11'de değerlendirdi.
MURIQI YILLAR SONRA RESMİ MAÇ KADROSUNDA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, yıllar sonra sarı-lacivertli formayla resmi maçın kadrosunda yer aldı.
Kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yönetiminin bu sezon ilk transferi olan Muriqi, Topuk Yaylası kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalmıştı.
Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışan Vedat Muric, SturmGraz karşısında müsabakaya yedekler arasında başladı.
Vedat Muriqi, son olarak 19 Temmuz 2020 tarihinde Fenerbahçe forması giymişti.
SAVUNMA DEĞİŞMEDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, savunma hattında değişikliğe gitmedi.
Deneyimli teknik direktör, Gornik Zabrze karşısında görevlendirdiği savunma dörtlüsünü bozmadı ve SturmGraz karşısında da aynı savunma hattını tercih etti.
KARTAL, MERT GÜNOK'TAN VAZGEÇMEDİ
Teknik direktör İsmail Kartal, kale pozisyonunda tercihini Mert Günok'tan yana kullandı.
Tecrübeli çalıştırıcı, Gornik Zabrze eşleşmesinde etkili bir performans ortaya koyan Mert'e, SturmGraz karşısında da görev verdi.
Uzun süredir takımla çalışan Ederson ise müsabakada yedek soyundu.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Fenerbahçeli taraftarlar, SturmGraz maçına yoğun ilgi gösterdi.
Maçtan saatler önce stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı.
Fenerbahçe taraftarı, kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
YİĞİT EFE DEMİR KADYOA DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, sakatlığını atlattıktan sonra kadroya döndü.
Sakatlığı nedeniyle Gornik Zabrze ile oynanan iki maçta kadroda yer alamayan 22 yaşındaki savunmacı, müsabakaya yedek başladı.
8 YIL SONRA YENİDEN MAÇ GÜNLÜĞÜ KİTAPÇIĞI
Taraftarların maç günü deneyimini zenginleştirmek amacıyla hazırlanan "Maç Günlüğü" kitapçığı, 8 yıl aradan sonra yeniden hayata geçirildi.
İç saha maçları öncesinde hazırlanan ve ilk olarak Fenerbahçe-SturmGraz karşılaşmasıyla birlikte ücretsiz dağıtılan kitapçıkta Fenerbahçe ile rakip takıma ilişkin kadrolar, teknik direktörler, sezon performansları, istatistikler ve maç notları gibi birçok bilgi yer aldı.
Hem taraftarlara basılı bir hatıra sunan hem de karşılaşma öncesinde kapsamlı bilgi sağlayan "Maç Günlüğü" kitapçığının, sezon boyunca Fenerbahçe'nin iç saha maçlarında ücretsiz olarak dağıtılması planlanıyor.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Asensio'nun pasında topla buluşan Kerem, ceza sahası içinde pasını Talisca'ya aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
45. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan kazanılan köşe atışında Asensio'nun ceza sahası dışına yerden pasında Greenwood topla buluştu. Bu futbolcunun yakın direğe sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
Sakatlıklar nedeniyle karşılaşma sık sık dururken ilk yarıyı sarı-lacivertli takım, 2-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
59. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Asensio ve Greenwood, verkaçlarla ceza sahası içine girdi. Greenwood'un önünde kalan topa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
60. dakikada Skriniar'ın savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, topu kontrol ettikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kerem'in dokunuşunda kaleciden seken top, Talisca'nın önünde kaldı. Brezilyalı oyuncunun boş kaleye şutunda savunmadan seken top tekrar Kerem'e geldi. Yardımcı hakem, Kerem'e gelen son pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.
67. dakikada Asensio'nun savunma arkasına pasında topu göğsüyle kontrol eden Talisca'nın uzak direğe sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
68. dakikada sağdan kullanılan köşe atışında Asensio, meşin yuvarlağı penaltı noktasına doğru gönderdi. Skriniar'ın kafa vuruşunun ardından son dokunuşu Talisca yaparken kaleci Khudiakov, gole izin vermedi.
90+1. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanattan topu taşıyan ve ceza alanına giren Oğuz Aydın, meşin yuvarlağı yerden içeriye çevirdi. Talisca'nın müdahale edemediği top, penaltı noktasının sağındaki İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. İrfan'ın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak uzaklaştı.
Mücadele, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Chobani
Hakemler: Chris Kavanagh, Ian Hussin, Neil Davies (İngiltere)
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo (Dk. 85 Mert Müldür), Skriniar, Ake, Oosterwolde (Dk. 30 Brown), Guendouzi, Kante, Greenwood (Dk. 68 Fred), Asensio (Dk. 68 İrfan Can Kahveci), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 85 Oğuz Aydın), Talisca
Sturm Graz: Khudiakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Hödl (Dk. 87 Beganovic), Weinhandl (Dk. 64 Fosso), Stankovic, Seidl (Dk. 64 Mamageishvili), Jatta (Dk. 64 Weiper), Wlodarczyk (Dk. 46 Kayombo)
Goller: Dk. 10 Talisca, Dk. 45 Greenwood (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 21 Stankovic, Dk. 58 Heil, Dk. 65 Kayombo (Sturm Graz)
Fenerbahçe'nin ilk golünü 10. dakikada Anderson Taliscakaydetti.
Sarı-Lacivertliler'in ikinci golü, 45. dakikada Mason Greenwood'dan geldi.
ANDERSON TALISCA🚀
🎗️3 Maç
⚽3 Gol
Fenerbahçe'nin bu sezon attığı tüm goller Anderson Talisca'dan geldi. 💯 pic.twitter.com/dUnirpH52o https://t.co/4pBuBeLc7P
— Sporx (@sporx) August 5, 2026
"Merhaba, ben Greenwood"
🚀🚀🚀🚀🚀pic.twitter.com/QqPOfbdQbm
— Sporx (@sporx) August 5, 2026
İlk yarı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve 2-0 kazanan temsilcimiz, rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.
Mücadelenin rövanşı, 11 Ağustos Salı günü Merkur Arena'da oynanacak.
OOSTERWOLDE SAKATLANDI
Karşılaşmanın 28. dakikasında sol kanatta topla buluşan Oosterwolde topla birlikte ilerlerken darbe almadan yerde kaldı.
Sakatlanan Oosterwolde, gözyaşlarını tutamadı ve sedye ile sahadan çıktı.
Sakatlık sonrası Oosterwolde'nin yerine Archie Brown oyuna dahil oldu.
Oosterwolde'nin sakatlandığı an pic.twitter.com/LOG7lQ0Ab7 https://t.co/A8EOZPEk4g
— Sporx (@sporx) August 5, 2026
TALISCA'DAN 3 MAÇTA 3 GOL
Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 10. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Brezilyalı yıldızın golünde asisti Kerem Aktürkoğlu yaptı.
32 yaşındaki futbolcu, Gornik Zabrze ile oynanan iki karşılaşmada da rakip fileleri havalandırarak toplam 2 gol kaydetmişti.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki üçüncü maçına çıkan Talisca, gol sayısını 3'e yükseltti.
GREENWOOD İLK KEZ 11'DE
Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de görev aldı.
Transferi uzun süre gündemde kalan ve taraftarda büyük heyecan yaratan 24 yaşındaki İngiliz futbolcu, Gornik Zabrze ile oynanan karşılaşmalarda sonradan oyuna dahil olmuştu.
Teknik direktör İsmail Kartal, Sturm Graz karşısında Greenwood'a ilk kez ilk 11'de görev verdi.
İLK 11'DE İLK GOL
Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 öne geçerken Greenwood, 45. dakikada sahneye çıktı.
Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen İngiliz yıldız, ceza sahası dışına açılan topu kontrol etti. Greenwood, sol ayağıyla yakın direğe yaptığı vuruşta kaleci Khudyakov'u mağlup ederek topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a taşıdı.
Greenwood, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü, sarı-lacivertli ekipte ilk kez ilk 11'de başladığı karşılaşmada kaydetti.
İSMAİL KARTAL'DAN 2 DEĞİŞİKLİK
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın SturmGraz ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Gornik Zabrze karşılaşmasına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.
Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gornik Zabrze karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Fred Rodrigues ve İrfan Can Kahveci'yi yedek soyundurdu. 65 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mason Greenwood ve N'Golo Kante'yi ilk 11'de değerlendirdi.
SturmGraz karşısında kalede yine Mert Günok'u oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Jayden Oosterwolde ile kurdu. Orta alanda N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi yer alırken, hücum hattı Mason Greenwood, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'ndan oluştu. Fenerbahçe'de gol yollarında ise Anderson Talisca görev yaptı.
Sarı-lacivertlilerde Ederson, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Vedat Muric, Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.
N'GOLO KANTE BU SEZON İLK KEZ
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, bu sezon ilk maçına çıktı.
Fransa Millli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alan tecrübeli orta saha, bir süredir takımla idmanlara çıkmıştı.
Teknik direktör İsmail Kartal, 35 yaşındaki oyuncuyu ilk maçında 11'de değerlendirdi.
MURIQI YILLAR SONRA RESMİ MAÇ KADROSUNDA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, yıllar sonra sarı-lacivertli formayla resmi maçın kadrosunda yer aldı.
Kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yönetiminin bu sezon ilk transferi olan Muriqi, Topuk Yaylası kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalmıştı.
Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışan Vedat Muric, SturmGraz karşısında müsabakaya yedekler arasında başladı.
Vedat Muriqi, son olarak 19 Temmuz 2020 tarihinde Fenerbahçe forması giymişti.
SAVUNMA DEĞİŞMEDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, savunma hattında değişikliğe gitmedi.
Deneyimli teknik direktör, Gornik Zabrze karşısında görevlendirdiği savunma dörtlüsünü bozmadı ve SturmGraz karşısında da aynı savunma hattını tercih etti.
KARTAL, MERT GÜNOK'TAN VAZGEÇMEDİ
Teknik direktör İsmail Kartal, kale pozisyonunda tercihini Mert Günok'tan yana kullandı.
Tecrübeli çalıştırıcı, Gornik Zabrze eşleşmesinde etkili bir performans ortaya koyan Mert'e, SturmGraz karşısında da görev verdi.
Uzun süredir takımla çalışan Ederson ise müsabakada yedek soyundu.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Fenerbahçeli taraftarlar, SturmGraz maçına yoğun ilgi gösterdi.
Maçtan saatler önce stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı.
Fenerbahçe taraftarı, kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
YİĞİT EFE DEMİR KADYOA DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, sakatlığını atlattıktan sonra kadroya döndü.
Sakatlığı nedeniyle Gornik Zabrze ile oynanan iki maçta kadroda yer alamayan 22 yaşındaki savunmacı, müsabakaya yedek başladı.
8 YIL SONRA YENİDEN MAÇ GÜNLÜĞÜ KİTAPÇIĞI
Taraftarların maç günü deneyimini zenginleştirmek amacıyla hazırlanan "Maç Günlüğü" kitapçığı, 8 yıl aradan sonra yeniden hayata geçirildi.
İç saha maçları öncesinde hazırlanan ve ilk olarak Fenerbahçe-SturmGraz karşılaşmasıyla birlikte ücretsiz dağıtılan kitapçıkta Fenerbahçe ile rakip takıma ilişkin kadrolar, teknik direktörler, sezon performansları, istatistikler ve maç notları gibi birçok bilgi yer aldı.
Hem taraftarlara basılı bir hatıra sunan hem de karşılaşma öncesinde kapsamlı bilgi sağlayan "Maç Günlüğü" kitapçığının, sezon boyunca Fenerbahçe'nin iç saha maçlarında ücretsiz olarak dağıtılması planlanıyor.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Asensio'nun pasında topla buluşan Kerem, ceza sahası içinde pasını Talisca'ya aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
45. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan kazanılan köşe atışında Asensio'nun ceza sahası dışına yerden pasında Greenwood topla buluştu. Bu futbolcunun yakın direğe sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
Sakatlıklar nedeniyle karşılaşma sık sık dururken ilk yarıyı sarı-lacivertli takım, 2-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
59. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Asensio ve Greenwood, verkaçlarla ceza sahası içine girdi. Greenwood'un önünde kalan topa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
60. dakikada Skriniar'ın savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, topu kontrol ettikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kerem'in dokunuşunda kaleciden seken top, Talisca'nın önünde kaldı. Brezilyalı oyuncunun boş kaleye şutunda savunmadan seken top tekrar Kerem'e geldi. Yardımcı hakem, Kerem'e gelen son pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.
67. dakikada Asensio'nun savunma arkasına pasında topu göğsüyle kontrol eden Talisca'nın uzak direğe sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
68. dakikada sağdan kullanılan köşe atışında Asensio, meşin yuvarlağı penaltı noktasına doğru gönderdi. Skriniar'ın kafa vuruşunun ardından son dokunuşu Talisca yaparken kaleci Khudiakov, gole izin vermedi.
90+1. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanattan topu taşıyan ve ceza alanına giren Oğuz Aydın, meşin yuvarlağı yerden içeriye çevirdi. Talisca'nın müdahale edemediği top, penaltı noktasının sağındaki İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. İrfan'ın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak uzaklaştı.
Mücadele, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Chobani
Hakemler: Chris Kavanagh, Ian Hussin, Neil Davies (İngiltere)
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo (Dk. 85 Mert Müldür), Skriniar, Ake, Oosterwolde (Dk. 30 Brown), Guendouzi, Kante, Greenwood (Dk. 68 Fred), Asensio (Dk. 68 İrfan Can Kahveci), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 85 Oğuz Aydın), Talisca
Sturm Graz: Khudiakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Hödl (Dk. 87 Beganovic), Weinhandl (Dk. 64 Fosso), Stankovic, Seidl (Dk. 64 Mamageishvili), Jatta (Dk. 64 Weiper), Wlodarczyk (Dk. 46 Kayombo)
Goller: Dk. 10 Talisca, Dk. 45 Greenwood (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 21 Stankovic, Dk. 58 Heil, Dk. 65 Kayombo (Sturm Graz)