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Fenerbahçe-Sturm Graz
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05 Ağustos
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05 Ağustos
AGF-Sabah FK
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05 Ağustos
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05 Ağustos
Chelsea-Juventus
0-1
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SSC Napoli-Osasuna
2-1
05 Ağustos
Sassuolo-Celta Vigo
1-4
05 Ağustos
Arsenal-Real Betis
1-3

Greenwood: "Birkaç haftaya daha ihtiyacım var"

Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada uzaktan attığı golle öne çıkan Mason Greenwood, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 23:38 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 23:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Greenwood: 'Birkaç haftaya daha ihtiyacım var'
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Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj elde ettiği karşılaşmada Mason Greenwood, attığı golle dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Uzaktan yaptığı vuruşla fileleri havalandıran Greenwood, maçın ardından taraftar atmosferini, golün hazırlanışını ve fiziksel durumunu değerlendirdi.

"ATMOSFER İNANILMAZDI"

Taraftarın desteğini sahada hissettiklerini belirten Mason Greenwood, "Atmosfer inanılmazdı. Bizim ihtiyacımız olan anlarda çok yardımcı oldular. Sahada desteklerini hissettik. Çok önemli ve çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

"İLK GOLÜMÜ ATTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Attığı gol hakkında konuşan İngiliz futbolcu, "Rakipler attığım golü görüp, önlem alacaklardır. Çalıştığımız bir şey, sahada nerede boşluk bulacağımı arıyorum. Marco çok iyi bir pas çıkardı ve ben de iyi bir şut attım. İlk golümü attığım için çok mutluyum." dedi.

"BİRKAÇ HAFTAYA DAHA İHTİYACIM VAR"

Fiziksel durumuna da değinen Greenwood, "Birkaç haftaya daha ihtiyacım var, daha da iyi olacağım. Sonrasında yüzde 100 olarak hazır hale geleceğim." değerlendirmesinde bulundu.

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