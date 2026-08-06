Bodrum FK, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, yeni sezon öncesindeki transfer çalışmalarını iki genç oyuncuyla sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Muğla temsilcisi, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Koç ile 20 yaşındaki santrfor Kerem Kayaarası'nı kadrosuna kattığını açıkladı.
ENES KOÇ İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Avusturya ekibi Dornbirn'de forma giyen ve bonservisi Austria Lustenau'da bulunan Enes Koç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
KEREM KAYAARASI'NA 2+1 YILLIK İMZA
Bodrum FK, son olarak Antalyaspor forması giyen Kerem Kayaarası ile de 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
ENES KOÇ İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Avusturya ekibi Dornbirn'de forma giyen ve bonservisi Austria Lustenau'da bulunan Enes Koç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
KEREM KAYAARASI'NA 2+1 YILLIK İMZA
Bodrum FK, son olarak Antalyaspor forması giyen Kerem Kayaarası ile de 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.