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Bodrum FK, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, orta saha oyuncusu Enes Koç ve santrfor Kerem Kayaarası'nı transfer etti. Muğla temsilcisi, iki genç futbolcuyla farklı sürelerde sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Ağustos 2026 00:34
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bodrum FK, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, yeni sezon öncesindeki transfer çalışmalarını iki genç oyuncuyla sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Muğla temsilcisi, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Koç ile 20 yaşındaki santrfor Kerem Kayaarası'nı kadrosuna kattığını açıkladı.

ENES KOÇ İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Avusturya ekibi Dornbirn'de forma giyen ve bonservisi Austria Lustenau'da bulunan Enes Koç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

KEREM KAYAARASI'NA 2+1 YILLIK İMZA

Bodrum FK, son olarak Antalyaspor forması giyen Kerem Kayaarası ile de 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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