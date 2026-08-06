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Newcastle United'da Matthias Jaissle dönemi

Newcastle United, Eddie Howe'un ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine 4 yıllık sözleşmeyle Matthias Jaissle'yi getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Ağustos 2026 00:26 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2026 00:32
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Newcastle United'da Matthias Jaissle dönemi
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, teknik direktörlük görevine Matthias Jaissle'yi getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, Eddie Howe'un ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için 38 yaşındaki Jaissle ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Jaissle, İngiliz ekibi gibi çoğunluk hissesi Kamu Yatırım Fonuna (PIF) ait olan Suudi kulübü Al Ahli'yi çalıştırıyordu.

Kariyerinde ilk kez beş büyük ligden bir takımın başına geçen Alman teknik adam, ligin ilk haftasında Liverpool karşısında puan mücadelesi verecek.

 

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