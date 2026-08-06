Fenerbahçe'de Sidiki Cherif için Stuttgart iddiası!

Yeni sezon öncesinde kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın genç oyuncularından Sidiki Cherif, Bundesliga ekiplerinin radarına girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky Almanya'nın haberine göre Stuttgart, hücum hattına yapacağı takviye için önceliğini Wolfsburg forması giyen Dzenan Pejcinovic'e verdi.
Ancak Wolfsburg'un genç forvet için 25 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi, görüşmelerin çıkmaza girmesine neden oldu. Bu rakamı bütçesinin üzerinde bulan Stuttgart, alternatif isimlere yöneldi.
ALTERNATİFİ SIDIKI CHERIF
Alman ekibinin hazırladığı alternatif listenin öne çıkan isimlerinden birinin Fenerbahçeli Sidiki Cherif olduğu belirtildi.
Stuttgart'ın, Pejcinovic transferinde anlaşma sağlayamaması durumunda 19 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı kaydedildi.
Fenerbahçe'nin Sidiki Cherif'in geleceğiyle ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.
Ancak Wolfsburg'un genç forvet için 25 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi, görüşmelerin çıkmaza girmesine neden oldu. Bu rakamı bütçesinin üzerinde bulan Stuttgart, alternatif isimlere yöneldi.
ALTERNATİFİ SIDIKI CHERIF
Alman ekibinin hazırladığı alternatif listenin öne çıkan isimlerinden birinin Fenerbahçeli Sidiki Cherif olduğu belirtildi.
Stuttgart'ın, Pejcinovic transferinde anlaşma sağlayamaması durumunda 19 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı kaydedildi.
Fenerbahçe'nin Sidiki Cherif'in geleceğiyle ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.