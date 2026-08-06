Sturm Graz, Greenwood'a hayran kaldı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 2-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-Lacivertliler'in yeni transferlerinden Mason Greenwood ilk kez 11'de başladığı maçta güzel bir gole imza attı. İngiliz yıldızın performansı futbol kamuoyunda beğeni toplarken Strum Graz'ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.
"BU KALİTEYİ SAVUNMAK MÜMKÜN DEĞİL!"
Avusturya ekibi X hesabından Greenwood'un golünün ardından Almanca "Bu kaliteyi savunmak pek mümkün değil!" ifadeleriyle bir paylaşım yaptı. (Diese Qualität kann man nur schwer verteidigen – Fenerbahçe trifft zum 2:0.) Paylaşım kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.
Mason Greenwood maçın ardından yayıncı kuruluşa şunları söyledi:
"Atmosfer inanılmazdı. Bizim ihtiyacımız olan anlarda çok yardımcı oldular. Sahada desteklerini hissettik. Çok önemli ve çok güzeldi. Rakipler attığım golü görüp, önlem alacaklardır. Çalıştığımız bir şey, sahada nerede boşluk bulacağımı arıyorum. Marco çok iyi bir pas çıkardı ve ben de iyi bir şut attım. İlk golümü attığım için çok mutluyum. Birkaç haftaya daha ihtiyacım var, daha da iyi olacağım. Sonrasında %100 olarak hazır hale geleceğim."
"BU KALİTEYİ SAVUNMAK MÜMKÜN DEĞİL!"
Avusturya ekibi X hesabından Greenwood'un golünün ardından Almanca "Bu kaliteyi savunmak pek mümkün değil!" ifadeleriyle bir paylaşım yaptı. (Diese Qualität kann man nur schwer verteidigen – Fenerbahçe trifft zum 2:0.) Paylaşım kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.
"ATMOSFER İNANILMAZDI"
Diese Qualität kann man nur schwer verteidigen – Fenerbahçe trifft zum 2:0. #sturmgraz #FBvSTU #UCL
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FB 2:0 STU |⏱️44'
— SK Sturm Graz (@SKSturm) August 5, 2026
Mason Greenwood maçın ardından yayıncı kuruluşa şunları söyledi:
"Atmosfer inanılmazdı. Bizim ihtiyacımız olan anlarda çok yardımcı oldular. Sahada desteklerini hissettik. Çok önemli ve çok güzeldi. Rakipler attığım golü görüp, önlem alacaklardır. Çalıştığımız bir şey, sahada nerede boşluk bulacağımı arıyorum. Marco çok iyi bir pas çıkardı ve ben de iyi bir şut attım. İlk golümü attığım için çok mutluyum. Birkaç haftaya daha ihtiyacım var, daha da iyi olacağım. Sonrasında %100 olarak hazır hale geleceğim."
"Merhaba, ben Greenwood"
🚀🚀🚀🚀🚀pic.twitter.com/QqPOfbdQbm
— Sporx (@sporx) August 5, 2026