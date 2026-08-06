05 Ağustos
Fenerbahçe-Sturm Graz
2-0
05 Ağustos
Ferencvaros-Gornik Zabrze
1-0
05 Ağustos
AGF-Sabah FK
2-1
05 Ağustos
Brann-Apollon Limassol
0-1
05 Ağustos
Panathinaikos-CSKA 1948
1-1
06 Ağustos
Boca Juniors-Estudiantes
1-0DA
05 Ağustos
Villarreal-Levante
1-0
05 Ağustos
AC Milan-Inter
1-1
05 Ağustos
Chelsea-Juventus
0-1
05 Ağustos
SSC Napoli-Osasuna
2-1
05 Ağustos
Sassuolo-Celta Vigo
1-4
05 Ağustos
Arsenal-Real Betis
1-3

Sturm Graz, Greenwood'a hayran kaldı

Mason Greenwood'un Sturm Graz'a attığı golden sonra Avusturya ekibinden dikkat çekici paylaşım geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Ağustos 2026 00:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sturm Graz, Greenwood'a hayran kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 2-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-Lacivertliler'in yeni transferlerinden Mason Greenwood ilk kez 11'de başladığı maçta güzel bir gole imza attı. İngiliz yıldızın performansı futbol kamuoyunda beğeni toplarken Strum Graz'ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

"BU KALİTEYİ SAVUNMAK MÜMKÜN DEĞİL!"

Avusturya ekibi X hesabından Greenwood'un golünün ardından Almanca "Bu kaliteyi savunmak pek mümkün değil!" ifadeleriyle bir paylaşım yaptı. (Diese Qualität kann man nur schwer verteidigen – Fenerbahçe trifft zum 2:0.) Paylaşım kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

"ATMOSFER İNANILMAZDI"

Mason Greenwood maçın ardından yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

"Atmosfer inanılmazdı. Bizim ihtiyacımız olan anlarda çok yardımcı oldular. Sahada desteklerini hissettik. Çok önemli ve çok güzeldi. Rakipler attığım golü görüp, önlem alacaklardır. Çalıştığımız bir şey, sahada nerede boşluk bulacağımı arıyorum. Marco çok iyi bir pas çıkardı ve ben de iyi bir şut attım. İlk golümü attığım için çok mutluyum. Birkaç haftaya daha ihtiyacım var, daha da iyi olacağım. Sonrasında %100 olarak hazır hale geleceğim."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.