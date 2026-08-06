Jose Mourinho'dan Arda Güler çıkışı!

Jose Mourinho, Arda Güler hakkında yapılan değerlendirmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "KENDİ MİRASINI İNŞA ETSİN"
Arda Güler'in Mesut Özil ile kıyaslanmasına karşı çıkan Mourinho, "İnsanlar Arda Güler'i Mesut Özil ile karşılaştırmaya devam ediyor. Ama futbol sadece stil benzerliklerinden ibaret değil. Real Madrid'deki başarıları açısından konuşursak, Arda kulüpte zaten daha fazla kupa kazandı. Kariyerini başkasının ölçülerine göre harcamak yerine, kendi mirasını inşa etmesine izin verin." ifadelerini kullandı.
Arda Güler'in Mesut Özil ile kıyaslanmasına karşı çıkan Mourinho, "İnsanlar Arda Güler'i Mesut Özil ile karşılaştırmaya devam ediyor. Ama futbol sadece stil benzerliklerinden ibaret değil. Real Madrid'deki başarıları açısından konuşursak, Arda kulüpte zaten daha fazla kupa kazandı. Kariyerini başkasının ölçülerine göre harcamak yerine, kendi mirasını inşa etmesine izin verin." ifadelerini kullandı.