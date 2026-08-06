06 Ağustos
H. Kralove-Beşiktaş
20:00
06 Ağustos
RB Salzburg-Pafos FC
20:00
06 Ağustos
Lech Poznan-Klaksvik
20:00
06 Ağustos
PAOK-Anderlecht
20:45
06 Ağustos
Benfica-Heart of Midlothian
22:00
06 Ağustos
FC Inter Turku-FC Vaduz
18:00
06 Ağustos
Dynamo Kiev-Qarabag FK
20:00
06 Ağustos
FC Twente-Dunajska Streda
21:00
06 Ağustos
Ajax-Shelbourne
21:00
06 Ağustos
Braga-Dinamo Minsk
21:30
06 Ağustos
Bohemian FC-FC Midtjylland
21:45

Jose Mourinho'dan Arda Güler çıkışı!

Jose Mourinho, Arda Güler'in Mesut Özil ile kıyaslanmasına tepki göstererek, milli futbolcunun kendi yolunu çizmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Ağustos 2026 11:40
Haber: Sporx.com
Jose Mourinho'dan Arda Güler çıkışı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Jose Mourinho, Arda Güler hakkında yapılan değerlendirmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "KENDİ MİRASINI İNŞA ETSİN"

Arda Güler'in Mesut Özil ile kıyaslanmasına karşı çıkan Mourinho, "İnsanlar Arda Güler'i Mesut Özil ile karşılaştırmaya devam ediyor. Ama futbol sadece stil benzerliklerinden ibaret değil. Real Madrid'deki başarıları açısından konuşursak, Arda kulüpte zaten daha fazla kupa kazandı. Kariyerini başkasının ölçülerine göre harcamak yerine, kendi mirasını inşa etmesine izin verin." ifadelerini kullandı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.