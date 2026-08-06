Trabzonspor'un Salah karşılamasını dünya konuşuyor...

Trabzonspor'un Liverpool'un eski yıldızı Muhamed Salah'ı kadrosuna katması ve Mısırlı futbolcu için Trabzon'da düzenlenen karşılama töreni dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzon Havalimanı'na gelen yaklaşık 25 bin taraftarın oluşturduğu kalabalık ve coşkulu atmosfer, farklı ülkelerdeki yayın kuruluşlarının haberlerinde öne çıkarıldı.
AVRUPA BASININDA GENİŞ YER BULDU
Alman (Kicker): "Muhamed Salah, sözleşmesini imzalamak için Trabzon'a geldi. Taraftarlar Mısırlı süper yıldıza büyük bir karşılama yaptı ve coşkuyla kutladı" ifadelerine yer verdi.
Fransız (L'Equipe): "Mohamed Salah Trabzon'da şimdiden çılgınlık yaşıyor: 'Şampiyon olmuşuz gibi aynı sevinci hissediyorum'" sözleriyle okuyucularına aktardı.
İspanyol (Marca): "İnanılmaz! Salah Trabzonspor'a imza attı" başlığını kullandı.
İtalyan (La Gazzetta dello Sport): "Trabzonspor Salah'a bayılıyor! Binlerce taraftar onu coşkuyla ve şarkılarla karşıladı" ifadelerine yer verdi.
İNGİLİZ BASINI KALABALIĞI ÖNE ÇIKARDI
(The Sun): "Transferi öncesinde Türkiye'ye gelen Muhamed Salah, havalimanında yoğun bir kalabalık tarafından karşılanırken ilk kez Trabzonspor formasıyla görüntülendi."
(The Guardian): "Trabzon, hazır mısın?" ifadesini kullanarak Mısırlı yıldızın Trabzonspor ile sözleşme imzalamak üzere Türkiye'ye geldiğini yazdı.
TRANSFER FARKLI KITALARDA MANŞETLERDE
Çin basını: "Liverpool'un efsane isimleri arasında gösterilen Muhamed Salah'ın Trabzonspor ile 2 yıllık anlaşmaya vardı."
Rus basını: "Muhamed Salah'ın kariyerine Trabzonspor formasıyla Türkiye'de devam edecek." İfadelerini kullandı.
Arjantin merkezli TyC Sports, "Muhamed Salah, Trabzonspor'un Türkiye'deki yeni oyuncusu olacak" ifadesiyle duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain News, "Muhamed Salah Türk devini seçti" ifadesini kullandı.
Katar merkezli Al Jazeera ise Mısırlı yıldızın Trabzonspor'a transferini "İnanılmaz" ifadesiyle duyurdu.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzon Havalimanı'na gelen yaklaşık 25 bin taraftarın oluşturduğu kalabalık ve coşkulu atmosfer, farklı ülkelerdeki yayın kuruluşlarının haberlerinde öne çıkarıldı.
AVRUPA BASININDA GENİŞ YER BULDU
Alman (Kicker): "Muhamed Salah, sözleşmesini imzalamak için Trabzon'a geldi. Taraftarlar Mısırlı süper yıldıza büyük bir karşılama yaptı ve coşkuyla kutladı" ifadelerine yer verdi.
Fransız (L'Equipe): "Mohamed Salah Trabzon'da şimdiden çılgınlık yaşıyor: 'Şampiyon olmuşuz gibi aynı sevinci hissediyorum'" sözleriyle okuyucularına aktardı.
İspanyol (Marca): "İnanılmaz! Salah Trabzonspor'a imza attı" başlığını kullandı.
İtalyan (La Gazzetta dello Sport): "Trabzonspor Salah'a bayılıyor! Binlerce taraftar onu coşkuyla ve şarkılarla karşıladı" ifadelerine yer verdi.
İNGİLİZ BASINI KALABALIĞI ÖNE ÇIKARDI
(The Sun): "Transferi öncesinde Türkiye'ye gelen Muhamed Salah, havalimanında yoğun bir kalabalık tarafından karşılanırken ilk kez Trabzonspor formasıyla görüntülendi."
(The Guardian): "Trabzon, hazır mısın?" ifadesini kullanarak Mısırlı yıldızın Trabzonspor ile sözleşme imzalamak üzere Türkiye'ye geldiğini yazdı.
TRANSFER FARKLI KITALARDA MANŞETLERDE
Çin basını: "Liverpool'un efsane isimleri arasında gösterilen Muhamed Salah'ın Trabzonspor ile 2 yıllık anlaşmaya vardı."
Rus basını: "Muhamed Salah'ın kariyerine Trabzonspor formasıyla Türkiye'de devam edecek." İfadelerini kullandı.
Arjantin merkezli TyC Sports, "Muhamed Salah, Trabzonspor'un Türkiye'deki yeni oyuncusu olacak" ifadesiyle duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain News, "Muhamed Salah Türk devini seçti" ifadesini kullandı.
Katar merkezli Al Jazeera ise Mısırlı yıldızın Trabzonspor'a transferini "İnanılmaz" ifadesiyle duyurdu.