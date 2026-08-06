Can Uzun ve Rafael Leao transferlerinde teklifini sundu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun ile Milan'ın yıldızı Rafael Leao için eş zamanlı görüşmeler yürüttüğü iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı yönetimin iki futbolcu için de son tekliflerini sunduğu, kulüplerin olumlu yanıt vermesi halinde transferlerin tamamlanacağı belirtildi.
CAN UZUN İÇİN 30 MİLYON EURO
Başkan Dursun Özbek ve kurmaylarının, Can Uzun transferi için Eintracht Frankfurt ile yürütülen pazarlıklarda son aşamaya geldiği aktarıldı.
Galatasaray'ın, genç futbolcunun transferini yaklaşık 30 milyon Euro bonservis bedeliyle sonuçlandırmayı hedeflediği kaydedildi.
LEAO İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ
Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin anlaşma sağlayamadığı Rafael Leao için de girişimlerini sürdürdüğü belirtildi.
Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu için İtalyan kulübünün 50 milyon Euro bonservis bedeli beklediği ifade edildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin ise transferin mali şartlarını dengelemek amacıyla satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu aktarıldı.
CAN UZUN İÇİN 30 MİLYON EURO
Başkan Dursun Özbek ve kurmaylarının, Can Uzun transferi için Eintracht Frankfurt ile yürütülen pazarlıklarda son aşamaya geldiği aktarıldı.
Galatasaray'ın, genç futbolcunun transferini yaklaşık 30 milyon Euro bonservis bedeliyle sonuçlandırmayı hedeflediği kaydedildi.
LEAO İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ
Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin anlaşma sağlayamadığı Rafael Leao için de girişimlerini sürdürdüğü belirtildi.
Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu için İtalyan kulübünün 50 milyon Euro bonservis bedeli beklediği ifade edildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin ise transferin mali şartlarını dengelemek amacıyla satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu aktarıldı.