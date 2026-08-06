Galatasaray, Chemsdine Talbi'yi takibe aldı

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, kanat rotasyonu için Sunderland forması giyen Chemsdine Talbi'yi gündemine aldığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni Asır'ın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Barış Alper Yılmaz'ın Premier Lig'e transfer olma ihtimaline karşı alternatiflerini hazırlıyor. Galatasaray'ın, milli futbolcunun ayrılması halinde 21 yaşındaki Talbi için somut adım atacağı belirtildi.
LİSTEDE ÜST SIRALARDA
Faslı futbolcunun genç yaşı, iki kanatta da görev yapabilmesi ve İngiltere'de kazandığı deneyim nedeniyle Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarda bulunduğu aktarıldı.
Talbi'nin, teknik direktör Okan Buruk'un beğendiği kanat oyuncuları arasında yer aldığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı teknik heyetin genç futbolcuyu hızı, bire bir pozisyonlardaki etkinliği ve hücum hattının iki kenarında da oynayabilmesi nedeniyle kadro planlamasına uygun gördüğü kaydedildi.
RESMİ TEKLİF YAPILMADI
Galatasaray'ın Sunderland'a resmi teklif sunduğuna veya Talbi'nin temsilcileriyle sözleşme görüşmelerine başladığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.
Transfer sürecinin şimdilik takip ve değerlendirme aşamasında devam ettiği, sarı-kırmızılıların atacağı adımın Barış Alper Yılmaz'ın geleceğine bağlı olduğu belirtildi.
LİSTEDE ÜST SIRALARDA
Faslı futbolcunun genç yaşı, iki kanatta da görev yapabilmesi ve İngiltere'de kazandığı deneyim nedeniyle Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarda bulunduğu aktarıldı.
Talbi'nin, teknik direktör Okan Buruk'un beğendiği kanat oyuncuları arasında yer aldığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı teknik heyetin genç futbolcuyu hızı, bire bir pozisyonlardaki etkinliği ve hücum hattının iki kenarında da oynayabilmesi nedeniyle kadro planlamasına uygun gördüğü kaydedildi.
RESMİ TEKLİF YAPILMADI
Galatasaray'ın Sunderland'a resmi teklif sunduğuna veya Talbi'nin temsilcileriyle sözleşme görüşmelerine başladığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.
Transfer sürecinin şimdilik takip ve değerlendirme aşamasında devam ettiği, sarı-kırmızılıların atacağı adımın Barış Alper Yılmaz'ın geleceğine bağlı olduğu belirtildi.