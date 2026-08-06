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Galatasaray, Chemsdine Talbi'yi takibe aldı

Galatasaray'ın, Sunderland forması giyen 21 yaşındaki Chemsdine Talbi'yi transfer listesine aldığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, Barış Alper Yılmaz'ın Premier Lig'e gitmesi halinde Faslı futbolcu için somut adım atacağı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Ağustos 2026 10:22
Haber: Yeni Asır
Galatasaray, Chemsdine Talbi'yi takibe aldı
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Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, kanat rotasyonu için Sunderland forması giyen Chemsdine Talbi'yi gündemine aldığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni Asır'ın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Barış Alper Yılmaz'ın Premier Lig'e transfer olma ihtimaline karşı alternatiflerini hazırlıyor. Galatasaray'ın, milli futbolcunun ayrılması halinde 21 yaşındaki Talbi için somut adım atacağı belirtildi.

LİSTEDE ÜST SIRALARDA

Faslı futbolcunun genç yaşı, iki kanatta da görev yapabilmesi ve İngiltere'de kazandığı deneyim nedeniyle Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarda bulunduğu aktarıldı.

Talbi'nin, teknik direktör Okan Buruk'un beğendiği kanat oyuncuları arasında yer aldığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı teknik heyetin genç futbolcuyu hızı, bire bir pozisyonlardaki etkinliği ve hücum hattının iki kenarında da oynayabilmesi nedeniyle kadro planlamasına uygun gördüğü kaydedildi.

RESMİ TEKLİF YAPILMADI

Galatasaray'ın Sunderland'a resmi teklif sunduğuna veya Talbi'nin temsilcileriyle sözleşme görüşmelerine başladığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

Transfer sürecinin şimdilik takip ve değerlendirme aşamasında devam ettiği, sarı-kırmızılıların atacağı adımın Barış Alper Yılmaz'ın geleceğine bağlı olduğu belirtildi.

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