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G.Saray'da transfer sessizliği: 6 yılın en düşük rakamı

Galatasaray, 6 Ağustos itibarıyla kadrosuna yalnızca Lesley Ugochukwu'yu kattı. Sarı-kırmızılılar, 2020-21 sezonuyla birlikte son yedi sezonun en düşük transfer sayısında kalırken taraftarlar yaşanan durgunluğa tepki gösterdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Ağustos 2026 09:42 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2026 09:50
Haber: Takvim
G.Saray'da transfer sessizliği: 6 yılın en düşük rakamı
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Üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanan ve yeni sezonda beşinci zaferini hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları beklentilerin gerisinde kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, 6 Ağustos itibarıyla kadrosuna yalnızca Lesley Ugochukwu'yu kattı. Noa Lang, Asprilla, Sacha Boey, Ahmed Kutucu ve Mauro Icardi ile ise yollar ayrıldı.

SON YEDİ SEZONUN EN DÜŞÜK SAYISI

Galatasaray, bu tabloyla 2020-21 sezonuyla birlikte son yedi sezondaki en düşük transfer sayısında kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2020-21 sezonunda da 6 Ağustos'a kadar yalnızca bir transfer gerçekleştirmişti.

Galatasaray'ın 6 Ağustos'a kadar yaptığı transfer sayıları şöyle:

2026-27: 1
2025-26: 2
2024-25: 4
2023-24: 6
2022-23: 5
2021-22: 8
2020-21: 1

Sarı-kırmızılı ekip ayrıca şu ana kadar Süper Lig'de en az transfer yapan takım konumunda bulunuyor.

TARAFTARDAN YÖNETİME TEPKİ

Transfer çalışmalarındaki durgunluk, Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti. Sosyal medyada Başkan Dursun Özbek ve yönetime yönelik eleştiriler dikkat çekti.

Rennes ile oynanan son hazırlık maçında da tribünlerden "Transferler nerede başkan?" tezahüratları yükseldi. Yönetimin kısa sürede transfer hamlesi yapmaması durumunda, cumartesi günü oynanacak Villarreal karşılaşmasında eleştirilerin artabileceği ifade edildi.

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