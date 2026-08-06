G.Saray'da transfer sessizliği: 6 yılın en düşük rakamı

Üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanan ve yeni sezonda beşinci zaferini hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları beklentilerin gerisinde kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, 6 Ağustos itibarıyla kadrosuna yalnızca Lesley Ugochukwu'yu kattı. Noa Lang, Asprilla, Sacha Boey, Ahmed Kutucu ve Mauro Icardi ile ise yollar ayrıldı.
SON YEDİ SEZONUN EN DÜŞÜK SAYISI
Galatasaray, bu tabloyla 2020-21 sezonuyla birlikte son yedi sezondaki en düşük transfer sayısında kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2020-21 sezonunda da 6 Ağustos'a kadar yalnızca bir transfer gerçekleştirmişti.
Galatasaray'ın 6 Ağustos'a kadar yaptığı transfer sayıları şöyle:
2026-27: 1
2025-26: 2
2024-25: 4
2023-24: 6
2022-23: 5
2021-22: 8
2020-21: 1
Sarı-kırmızılı ekip ayrıca şu ana kadar Süper Lig'de en az transfer yapan takım konumunda bulunuyor.
TARAFTARDAN YÖNETİME TEPKİ
Transfer çalışmalarındaki durgunluk, Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti. Sosyal medyada Başkan Dursun Özbek ve yönetime yönelik eleştiriler dikkat çekti.
Rennes ile oynanan son hazırlık maçında da tribünlerden "Transferler nerede başkan?" tezahüratları yükseldi. Yönetimin kısa sürede transfer hamlesi yapmaması durumunda, cumartesi günü oynanacak Villarreal karşılaşmasında eleştirilerin artabileceği ifade edildi.
SON YEDİ SEZONUN EN DÜŞÜK SAYISI
Galatasaray, bu tabloyla 2020-21 sezonuyla birlikte son yedi sezondaki en düşük transfer sayısında kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2020-21 sezonunda da 6 Ağustos'a kadar yalnızca bir transfer gerçekleştirmişti.
Galatasaray'ın 6 Ağustos'a kadar yaptığı transfer sayıları şöyle:
2026-27: 1
2025-26: 2
2024-25: 4
2023-24: 6
2022-23: 5
2021-22: 8
2020-21: 1
Sarı-kırmızılı ekip ayrıca şu ana kadar Süper Lig'de en az transfer yapan takım konumunda bulunuyor.
TARAFTARDAN YÖNETİME TEPKİ
Transfer çalışmalarındaki durgunluk, Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti. Sosyal medyada Başkan Dursun Özbek ve yönetime yönelik eleştiriler dikkat çekti.
Rennes ile oynanan son hazırlık maçında da tribünlerden "Transferler nerede başkan?" tezahüratları yükseldi. Yönetimin kısa sürede transfer hamlesi yapmaması durumunda, cumartesi günü oynanacak Villarreal karşılaşmasında eleştirilerin artabileceği ifade edildi.