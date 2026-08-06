Türkiye, U18 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a 70-67 yenildi

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan'a 70-67 yenilerek madalya şansını kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İsveç'in başkenti Stockholm'deki Kista Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Sırbistan, ilk çeyreği 19-18 önde tamamladı.
İLK YARIYI SIRBİSTAN ÖNDE BİTİRDİ
İkinci periyotta üstünlüğünü artıran Sırbistan, soyunma odasına 41-33 önde gitti.
Üçüncü çeyreğin sonunda da 58-50'lik üstünlüğünü koruyan Sırbistan, karşılaşmayı 70-67 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
TÜRKİYE KLASMAN MAÇLARI OYNAYACAK
Son bölümde farkı üç sayıya kadar indiren Türkiye, karşılaşmayı çevirmeyi başaramadı.
Çeyrek final ve madalya şansını kaybeden ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası'nda 9-16 klasman maçlarında mücadele edecek.
İLK YARIYI SIRBİSTAN ÖNDE BİTİRDİ
İkinci periyotta üstünlüğünü artıran Sırbistan, soyunma odasına 41-33 önde gitti.
Üçüncü çeyreğin sonunda da 58-50'lik üstünlüğünü koruyan Sırbistan, karşılaşmayı 70-67 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
TÜRKİYE KLASMAN MAÇLARI OYNAYACAK
Son bölümde farkı üç sayıya kadar indiren Türkiye, karşılaşmayı çevirmeyi başaramadı.
Çeyrek final ve madalya şansını kaybeden ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası'nda 9-16 klasman maçlarında mücadele edecek.