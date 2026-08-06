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Türkiye, U18 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a 70-67 yenildi

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan'a 70-67 mağlup oldu. Çeyrek final şansını kaybeden ay-yıldızlı ekip, turnuvaya 9-16 klasman maçlarıyla devam edecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Ağustos 2026 00:59
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
Türkiye, U18 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a 70-67 yenildi
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Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan'a 70-67 yenilerek madalya şansını kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İsveç'in başkenti Stockholm'deki Kista Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Sırbistan, ilk çeyreği 19-18 önde tamamladı.

İLK YARIYI SIRBİSTAN ÖNDE BİTİRDİ

İkinci periyotta üstünlüğünü artıran Sırbistan, soyunma odasına 41-33 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin sonunda da 58-50'lik üstünlüğünü koruyan Sırbistan, karşılaşmayı 70-67 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

TÜRKİYE KLASMAN MAÇLARI OYNAYACAK

Son bölümde farkı üç sayıya kadar indiren Türkiye, karşılaşmayı çevirmeyi başaramadı.

Çeyrek final ve madalya şansını kaybeden ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası'nda 9-16 klasman maçlarında mücadele edecek.

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