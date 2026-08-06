Galatasaray'da Wilfried Singo takımla çalıştı!

Galatasaray, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre futbolcular, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Tedavisi tamamlanan Wilfried Singo, antrenmanın bir bölümünde takımla, sonrasında ise atletik performans uzmanları eşliğinde ekstra çalıştı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Tedavisi tamamlanan Wilfried Singo, antrenmanın bir bölümünde takımla, sonrasında ise atletik performans uzmanları eşliğinde ekstra çalıştı.