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Galatasaray'da Wilfried Singo takımla çalıştı!

Galatasaray'da tedavisi tamamlanan Wilfried Singo, antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Ağustos 2026 00:24
Galatasaray'da Wilfried Singo takımla çalıştı!
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Galatasaray, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre futbolcular, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Tedavisi tamamlanan Wilfried Singo, antrenmanın bir bölümünde takımla, sonrasında ise atletik performans uzmanları eşliğinde ekstra çalıştı.

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