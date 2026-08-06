05 Ağustos
Fenerbahçe-Sturm Graz
2-0
05 Ağustos
Ferencvaros-Gornik Zabrze
1-0
05 Ağustos
AGF-Sabah FK
2-1
05 Ağustos
Brann-Apollon Limassol
0-1
05 Ağustos
Panathinaikos-CSKA 1948
1-1
06 Ağustos
Boca Juniors-Estudiantes
1-048'
05 Ağustos
Villarreal-Levante
1-0
05 Ağustos
AC Milan-Inter
1-1
05 Ağustos
Chelsea-Juventus
0-1
05 Ağustos
SSC Napoli-Osasuna
2-1
05 Ağustos
Sassuolo-Celta Vigo
1-4
05 Ağustos
Arsenal-Real Betis
1-3

Ferencvaros, Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti

Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi sahasında 1-0 mağlup etti. Eşleşmenin galibi, bir sonraki turda temsilcimiz Trabzonspor ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Ağustos 2026 00:53
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ferencvaros, Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti
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UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında Ferencvaros, sahasında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Macaristan temsilcisi, aldığı galibiyetle rövanş öncesinde avantaj elde etti. Bu eşleşmenin galibi, bir sonraki turda Trabzonspor'un rakibi olacak.

TEK GOL CORBU'DAN

Groupama Arena'da oynanan karşılaşmada Ferencvaros'a galibiyeti getiren golü, 65. dakikada Marius Corbu kaydetti.

RÖVANŞ 13 AĞUSTOS'TA

Ferencvaros ile Gornik Zabrze arasındaki rövanş karşılaşması, 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak. İki maç sonunda turu geçen ekip, Trabzonspor ile eşleşecek.

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