Ferencvaros, Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında Ferencvaros, sahasında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Macaristan temsilcisi, aldığı galibiyetle rövanş öncesinde avantaj elde etti. Bu eşleşmenin galibi, bir sonraki turda Trabzonspor'un rakibi olacak.
TEK GOL CORBU'DAN
Groupama Arena'da oynanan karşılaşmada Ferencvaros'a galibiyeti getiren golü, 65. dakikada Marius Corbu kaydetti.
RÖVANŞ 13 AĞUSTOS'TA
Ferencvaros ile Gornik Zabrze arasındaki rövanş karşılaşması, 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak. İki maç sonunda turu geçen ekip, Trabzonspor ile eşleşecek.
TEK GOL CORBU'DAN
Groupama Arena'da oynanan karşılaşmada Ferencvaros'a galibiyeti getiren golü, 65. dakikada Marius Corbu kaydetti.
RÖVANŞ 13 AĞUSTOS'TA
Ferencvaros ile Gornik Zabrze arasındaki rövanş karşılaşması, 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak. İki maç sonunda turu geçen ekip, Trabzonspor ile eşleşecek.