05 Ağustos
Fenerbahçe-Sturm Graz
2-0
05 Ağustos
Ferencvaros-Gornik Zabrze
1-0
05 Ağustos
AGF-Sabah FK
2-1
05 Ağustos
Brann-Apollon Limassol
0-1
05 Ağustos
Panathinaikos-CSKA 1948
1-1
06 Ağustos
Boca Juniors-Estudiantes
01:00
05 Ağustos
Villarreal-Levante
1-0
05 Ağustos
AC Milan-Inter
1-1
05 Ağustos
Chelsea-Juventus
0-1
05 Ağustos
SSC Napoli-Osasuna
2-1
05 Ağustos
Sassuolo-Celta Vigo
1-4
05 Ağustos
Arsenal-Real Betis
1-3

Buğra Ünal ve Kıvanç Taşyaran Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Milli sporcular Buğra Ünal ve Kıvanç Taşyaran, İstanbul'da düzenlenen 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda bireysel erkekler yarı finaline çıktı. İki sporcu da eleme etaplarını 1555 puanla tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Ağustos 2026 00:26
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Buğra Ünal ve Kıvanç Taşyaran Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İstanbul'da düzenlenen 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcular Buğra Ünal ve Kıvanç Taşyaran, bireysel erkeklerde yarı finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen erkekler eleme müsabakalarında 76 sporcu, üç farklı grupta yarı final bileti almak için mücadele etti.

İKİ SPORCU DA 1555 PUAN TOPLADI

Kıvanç Taşyaran; eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run etaplarında toplam 1555 puan elde ederek yarı finale kaldı.

Özellikle laser run yarışını birinci tamamlayan milli sporcu, bu branşta önemli bir puan topladı.

Buğra Ünal da tüm etaplarda elde ettiği toplam 1555 puanla yarı final vizesi aldı. Erkekler yarı final müsabakaları, 7 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.

ALTI MİLLİ SPORCU ELENDİ

Milli sporcular Muhammed Emir Kurtulan, Jan Demir Vurdum, Arda Meriç, Ali Akaydın, Barış Doğu Çelik ve Mehmet Doruk Özkan ise eleme aşamasını geçemedi.

Şampiyona, kadınlar yarı final müsabakalarıyla devam edecek.

"5 SPORCUMUZLA FİNAL İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, milli sporcuları tebrik ederek organizasyonun başarılı şekilde sürdüğünü söyledi.

Aydın, "Öncelikle milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Kadınlarda dün 3 sporcumuzun tarihimizde ilk defa aynı anda yarı finale çıkmasından sonra bugün de erkeklerde 2 milli sporcumuz yarı final bileti aldı. 5 sporcumuzla finale kalmak için mücadele edeceğiz, bu da modern pentatlonun Türkiye'de katettiği mesafeyi net olarak bize gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Organizasyona ilişkin değerlendirmede de bulunan Aydın, "Organizasyon da harika ilerliyor. Bütün sporcular ve teknik delegeler çok mutlu. Büyükler kategorisinde modern pentatlonda en iyi şampiyonalardan birini Türkiye düzenliyor. Biz de bunun gururunu yaşıyoruz." dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.