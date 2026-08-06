İstanbul'da düzenlenen 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcular Buğra Ünal ve Kıvanç Taşyaran, bireysel erkeklerde yarı finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen erkekler eleme müsabakalarında 76 sporcu, üç farklı grupta yarı final bileti almak için mücadele etti.
İKİ SPORCU DA 1555 PUAN TOPLADI
Kıvanç Taşyaran; eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run etaplarında toplam 1555 puan elde ederek yarı finale kaldı.
Özellikle laser run yarışını birinci tamamlayan milli sporcu, bu branşta önemli bir puan topladı.
Buğra Ünal da tüm etaplarda elde ettiği toplam 1555 puanla yarı final vizesi aldı. Erkekler yarı final müsabakaları, 7 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.
ALTI MİLLİ SPORCU ELENDİ
Milli sporcular Muhammed Emir Kurtulan, Jan Demir Vurdum, Arda Meriç, Ali Akaydın, Barış Doğu Çelik ve Mehmet Doruk Özkan ise eleme aşamasını geçemedi.
Şampiyona, kadınlar yarı final müsabakalarıyla devam edecek.
"5 SPORCUMUZLA FİNAL İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, milli sporcuları tebrik ederek organizasyonun başarılı şekilde sürdüğünü söyledi.
Aydın, "Öncelikle milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Kadınlarda dün 3 sporcumuzun tarihimizde ilk defa aynı anda yarı finale çıkmasından sonra bugün de erkeklerde 2 milli sporcumuz yarı final bileti aldı. 5 sporcumuzla finale kalmak için mücadele edeceğiz, bu da modern pentatlonun Türkiye'de katettiği mesafeyi net olarak bize gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Organizasyona ilişkin değerlendirmede de bulunan Aydın, "Organizasyon da harika ilerliyor. Bütün sporcular ve teknik delegeler çok mutlu. Büyükler kategorisinde modern pentatlonda en iyi şampiyonalardan birini Türkiye düzenliyor. Biz de bunun gururunu yaşıyoruz." dedi.
İKİ SPORCU DA 1555 PUAN TOPLADI
Kıvanç Taşyaran; eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run etaplarında toplam 1555 puan elde ederek yarı finale kaldı.
Özellikle laser run yarışını birinci tamamlayan milli sporcu, bu branşta önemli bir puan topladı.
Buğra Ünal da tüm etaplarda elde ettiği toplam 1555 puanla yarı final vizesi aldı. Erkekler yarı final müsabakaları, 7 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.
ALTI MİLLİ SPORCU ELENDİ
Milli sporcular Muhammed Emir Kurtulan, Jan Demir Vurdum, Arda Meriç, Ali Akaydın, Barış Doğu Çelik ve Mehmet Doruk Özkan ise eleme aşamasını geçemedi.
Şampiyona, kadınlar yarı final müsabakalarıyla devam edecek.
"5 SPORCUMUZLA FİNAL İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, milli sporcuları tebrik ederek organizasyonun başarılı şekilde sürdüğünü söyledi.
Aydın, "Öncelikle milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Kadınlarda dün 3 sporcumuzun tarihimizde ilk defa aynı anda yarı finale çıkmasından sonra bugün de erkeklerde 2 milli sporcumuz yarı final bileti aldı. 5 sporcumuzla finale kalmak için mücadele edeceğiz, bu da modern pentatlonun Türkiye'de katettiği mesafeyi net olarak bize gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Organizasyona ilişkin değerlendirmede de bulunan Aydın, "Organizasyon da harika ilerliyor. Bütün sporcular ve teknik delegeler çok mutlu. Büyükler kategorisinde modern pentatlonda en iyi şampiyonalardan birini Türkiye düzenliyor. Biz de bunun gururunu yaşıyoruz." dedi.