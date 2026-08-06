Carragher'den Salah'ın Trabzonspor seçimi için olay sözler!

Liverpool ve İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Jamie Carragher, Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferini değerlendirdi. Carragher, Mısırlı yıldızın Milan veya Juventus gibi Avrupa devlerinde oynayabilecek seviyede olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi Avrupa futbolunda büyük yankı uyandırırken, Liverpool'un eski kaptanlarından Jamie Carragher'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Salah'ın Suudi Arabistan'a transfer olacağına hiçbir zaman inanmadığını belirten Carragher, yıldız futbolcunun Türkiye'ye gitmesine de şaşırdığını söyledi.
İngiliz yorumcu, "Onun Suudi Arabistan'a gideceğine hiçbir zaman inanmadım. Bunun için hâlâ fazlasıyla iyi bir oyuncu. Bence Serie A'da rahatlıkla oynayabilirdi. Türkiye seviyesi onun için biraz düşük kalıyor." ifadelerini kullandı.
Salah'ı Milan veya Juventus formasıyla görmeyi beklediğini dile getiren Carragher, transferde oyuncunun mali taleplerinin etkili olmuş olabileceğini belirtti:
"Onun Milan ya da Juventus gibi bir kulübe gideceğine ikna olmuştum. Belki de maaş talepleri bazı kulüplerin geri adım atmasına neden oldu."
"RONALDO GİBİ, RAKAMLARI ÇOK ÖNEMSİYOR"
Muhammed Salah'ın Cristiano Ronaldo'ya benzeyen bir kazanma hırsına sahip olduğunu vurgulayan Carragher, Mısırlı yıldızın bireysel istatistiklerine büyük önem verdiğini söyledi.
Carragher, "Onu şahsen tanımıyorum, kendisiyle hiç konuşmadım. Ancak Ronaldo gibi değil mi? Son derece hırslı ve rakamları onun için çok önemli. Bu rakamlara Türkiye'de de ulaşabilir." dedi.
Salah'ın Avrupa'nın en prestijli kulüplerinden birinde yoluna devam etmesini beklediğini ifade eden eski Liverpoollu futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Hala büyük ve prestijli bir kulüpte oynamak isteyeceğini düşünüyordum. Maaş talepleri muhtemelen bazı takımları uzaklaştırdı. Daha iyi bir kulübe gidebilmek için bu taleplerini biraz düşürebileceğini düşünmüştüm. Milan veya Juventus'a gittiğinizde San Siro'da oynuyor ve Avrupa kupalarında mücadele ediyorsunuz. Onu Türkiye'de görünce sadece şunu düşünüyorum: Salah bundan daha iyi bir seviyede."
Salah'ın Suudi Arabistan'a transfer olacağına hiçbir zaman inanmadığını belirten Carragher, yıldız futbolcunun Türkiye'ye gitmesine de şaşırdığını söyledi.
İngiliz yorumcu, "Onun Suudi Arabistan'a gideceğine hiçbir zaman inanmadım. Bunun için hâlâ fazlasıyla iyi bir oyuncu. Bence Serie A'da rahatlıkla oynayabilirdi. Türkiye seviyesi onun için biraz düşük kalıyor." ifadelerini kullandı.
Salah'ı Milan veya Juventus formasıyla görmeyi beklediğini dile getiren Carragher, transferde oyuncunun mali taleplerinin etkili olmuş olabileceğini belirtti:
"Onun Milan ya da Juventus gibi bir kulübe gideceğine ikna olmuştum. Belki de maaş talepleri bazı kulüplerin geri adım atmasına neden oldu."
"RONALDO GİBİ, RAKAMLARI ÇOK ÖNEMSİYOR"
Muhammed Salah'ın Cristiano Ronaldo'ya benzeyen bir kazanma hırsına sahip olduğunu vurgulayan Carragher, Mısırlı yıldızın bireysel istatistiklerine büyük önem verdiğini söyledi.
Carragher, "Onu şahsen tanımıyorum, kendisiyle hiç konuşmadım. Ancak Ronaldo gibi değil mi? Son derece hırslı ve rakamları onun için çok önemli. Bu rakamlara Türkiye'de de ulaşabilir." dedi.
Salah'ın Avrupa'nın en prestijli kulüplerinden birinde yoluna devam etmesini beklediğini ifade eden eski Liverpoollu futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Hala büyük ve prestijli bir kulüpte oynamak isteyeceğini düşünüyordum. Maaş talepleri muhtemelen bazı takımları uzaklaştırdı. Daha iyi bir kulübe gidebilmek için bu taleplerini biraz düşürebileceğini düşünmüştüm. Milan veya Juventus'a gittiğinizde San Siro'da oynuyor ve Avrupa kupalarında mücadele ediyorsunuz. Onu Türkiye'de görünce sadece şunu düşünüyorum: Salah bundan daha iyi bir seviyede."