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Skriniar'ın Graz karşısındaki performansı öne çıktı

Fenerbahçe'nin Sturm Graz ile oynadığı karşılaşmada Milan Skriniar, savunmadaki etkili performansıyla dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 23:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Skriniar'ın Graz karşısındaki performansı öne çıktı
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek rövanş öncesinde büyük avantaj elde etti. Sarı-lacivertli ekipte Milan Skriniar, savunmadaki etkili performansıyla öne çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Deneyimli stoper, ikili mücadelelerdeki başarısı ve yüksek pas isabet oranıyla karşılaşmaya damga vurdu.

14 İKİLİ MÜCADELENİN 13'ÜNÜ KAZANDI

Milan Skriniar, Sturm Graz karşısında girdiği 14 ikili mücadelenin 13'ünden galip ayrıldı.

Slovak savunmacı, karşılaşmayı 6 top kapma, 4 sahipsiz top kazanma ve 4 uzaklaştırmayla tamamladı.

YÜZDE 95 PAS İSABETİ

Skriniar, mücadelede kullandığı 79 pasın 75'inde isabet sağladı. Deneyimli futbolcu, yüzde 95 pas başarı oranına ulaştı.

AKE İLE UYUMU DİKKAT ÇEKTİ

Milan Skriniar ile Nathan Ake'nin savunma hattında yakaladığı uyum da karşılaşmada dikkat çekti.

İki futbolcunun etkili performansı, Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında kalesini gole kapatmasında önemli rol oynadı.

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