Skriniar'ın Graz karşısındaki performansı öne çıktı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek rövanş öncesinde büyük avantaj elde etti. Sarı-lacivertli ekipte Milan Skriniar, savunmadaki etkili performansıyla öne çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Deneyimli stoper, ikili mücadelelerdeki başarısı ve yüksek pas isabet oranıyla karşılaşmaya damga vurdu.
14 İKİLİ MÜCADELENİN 13'ÜNÜ KAZANDI
Milan Skriniar, Sturm Graz karşısında girdiği 14 ikili mücadelenin 13'ünden galip ayrıldı.
Slovak savunmacı, karşılaşmayı 6 top kapma, 4 sahipsiz top kazanma ve 4 uzaklaştırmayla tamamladı.
YÜZDE 95 PAS İSABETİ
Skriniar, mücadelede kullandığı 79 pasın 75'inde isabet sağladı. Deneyimli futbolcu, yüzde 95 pas başarı oranına ulaştı.
AKE İLE UYUMU DİKKAT ÇEKTİ
Milan Skriniar ile Nathan Ake'nin savunma hattında yakaladığı uyum da karşılaşmada dikkat çekti.
İki futbolcunun etkili performansı, Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında kalesini gole kapatmasında önemli rol oynadı.
14 İKİLİ MÜCADELENİN 13'ÜNÜ KAZANDI
Milan Skriniar, Sturm Graz karşısında girdiği 14 ikili mücadelenin 13'ünden galip ayrıldı.
Slovak savunmacı, karşılaşmayı 6 top kapma, 4 sahipsiz top kazanma ve 4 uzaklaştırmayla tamamladı.
YÜZDE 95 PAS İSABETİ
Skriniar, mücadelede kullandığı 79 pasın 75'inde isabet sağladı. Deneyimli futbolcu, yüzde 95 pas başarı oranına ulaştı.
AKE İLE UYUMU DİKKAT ÇEKTİ
Milan Skriniar ile Nathan Ake'nin savunma hattında yakaladığı uyum da karşılaşmada dikkat çekti.
İki futbolcunun etkili performansı, Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında kalesini gole kapatmasında önemli rol oynadı.