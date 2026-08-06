Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Cafer Kirkit ile sözleşme imzaladı

SMS Grup Efeler Ligi takımlarından Galatasaray, milli voleybolcu Cafer Kirkit'i transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda da görev yapan 25 yaşındaki smaçörle bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
SON İKİ SEZON ALTEKMA'DA OYNADI
Cafer Kirkit, son iki sezonda Altekma forması giydi.
Milli voleybolcu, kariyerinde Ziraat Bankkart, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Alanya Belediyespor'da da görev yaptı.
BİR EFELER LİGİ ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR
Cafer Kirkit'in kulüp kariyerinde bir Efeler Ligi şampiyonluğu bulunuyor.
SON İKİ SEZON ALTEKMA'DA OYNADI
Cafer Kirkit, son iki sezonda Altekma forması giydi.
Milli voleybolcu, kariyerinde Ziraat Bankkart, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Alanya Belediyespor'da da görev yaptı.
BİR EFELER LİGİ ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR
Cafer Kirkit'in kulüp kariyerinde bir Efeler Ligi şampiyonluğu bulunuyor.