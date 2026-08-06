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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Cafer Kirkit ile sözleşme imzaladı

SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Galatasaray, milli smaçör Cafer Kirkit'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki voleybolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Ağustos 2026 00:29
Haber: AA
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Cafer Kirkit ile sözleşme imzaladı
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SMS Grup Efeler Ligi takımlarından Galatasaray, milli voleybolcu Cafer Kirkit'i transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda da görev yapan 25 yaşındaki smaçörle bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

SON İKİ SEZON ALTEKMA'DA OYNADI

Cafer Kirkit, son iki sezonda Altekma forması giydi.

Milli voleybolcu, kariyerinde Ziraat Bankkart, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Alanya Belediyespor'da da görev yaptı.

BİR EFELER LİGİ ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR

Cafer Kirkit'in kulüp kariyerinde bir Efeler Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

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