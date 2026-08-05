05 Ağustos
Fenerbahçe-Sturm Graz
2-0
05 Ağustos
Ferencvaros-Gornik Zabrze
1-088'
05 Ağustos
AGF-Sabah FK
2-1
05 Ağustos
Brann-Apollon Limassol
0-1
05 Ağustos
Panathinaikos-CSKA 1948
1-173'
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01:00
05 Ağustos
Villarreal-Levante
1-0
05 Ağustos
AC Milan-Inter
1-1
05 Ağustos
Chelsea-Juventus
0-1
05 Ağustos
SSC Napoli-Osasuna
2-1
05 Ağustos
Sassuolo-Celta Vigo
1-4
05 Ağustos
Arsenal-Real Betis
1-360'

Mason Greenwood attı, Aziz Yıldırım sevindi!

Mason Greenwood'un golü sonrası Aziz Yıldırım'ın büyük sevinci kameralara yansıdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 22:19 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 22:24
Haber: Sporx.com
Mason Greenwood attı, Aziz Yıldırım sevindi!
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sturm Graz ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda büyük mutluluk yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Marsilya'dan transfer edilen Mason Greenwood'un 45. dakikada ceza sahası dışından attığı hariak gol sonrası Fenerbahçe taraftarları gibi Aziz Yıldırım da büyük bir sevinç yaşadı.

Aziz Yıldırım'ın golden sonraki mutluluğu kameralara da yansıdı.



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