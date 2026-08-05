Mason Greenwood attı, Aziz Yıldırım sevindi!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sturm Graz ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda büyük mutluluk yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Marsilya'dan transfer edilen Mason Greenwood'un 45. dakikada ceza sahası dışından attığı hariak gol sonrası Fenerbahçe taraftarları gibi Aziz Yıldırım da büyük bir sevinç yaşadı.
Aziz Yıldırım'ın golden sonraki mutluluğu kameralara da yansıdı.
Aziz Yıldırım'ın golden sonraki mutluluğu kameralara da yansıdı.
"Merhaba, ben Greenwood"
🚀🚀🚀🚀🚀pic.twitter.com/QqPOfbdQbm
— Sporx (@sporx) August 5, 2026