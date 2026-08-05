Noa Lang için flaş açıklama!

Paris Saint-Germain, Ajax forması giyen Mika Godts'u kadrosuna katmak istiyor. Ajax'ta Godts'un olası transferinde Noa Lang'ın transferi de gündemde yer alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hollandalı teknik adam Gertjan Verbeek, Ajax ile adı geçen Noa Lang ile ilgili konuştu.
"ONUN HAYRANI DEĞİLİM"
Gertjan Verbeek, "Amsterdam'dan sesimin duyulacağını sanmıyorum ama Noa Lang'ın pek hayranı değilim. Bakın, onu sadece televizyondan izliyorum. Noa Lang ile hiç çalışmadım. Belki çok iyi biridir ama onu bir futbolcu olarak değerlendirmem gerekirse, bana göre fazla bireysel. Her zaman takımın çıkarlarını göz önüne almıyor." diye konuştu.
"YETERİNCE İYİ DEĞİL"
Gertjan Verbeek, "Böyle futbolcuların takım içinde özel bir konuma sahip olabilmeleri için olağanüstü kalitede olmaları gerekir. Bence Noa Lang, bunun için yeterince iyi bir futbolcu değil." sözlerini sarf etti.
NAPOLI'NIN GÜNDEMİ
Napoli, Ajax'ın gündeminde yer alan 27 yaşındaki Noa Lang'ın ayrılığına sıcak bakıyor.
İtalyan ekibi, Noa Lang için 25 milyon euro bonservis bekliyor. Napoli, Lang için satın alma opsiyonlu kiralık transfer seçeneğine de gündeminde tutuyor.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Hollandalı Noa Lang, sarı-kırmızılılarda 19 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
"ONUN HAYRANI DEĞİLİM"
Gertjan Verbeek, "Amsterdam'dan sesimin duyulacağını sanmıyorum ama Noa Lang'ın pek hayranı değilim. Bakın, onu sadece televizyondan izliyorum. Noa Lang ile hiç çalışmadım. Belki çok iyi biridir ama onu bir futbolcu olarak değerlendirmem gerekirse, bana göre fazla bireysel. Her zaman takımın çıkarlarını göz önüne almıyor." diye konuştu.
"YETERİNCE İYİ DEĞİL"
Gertjan Verbeek, "Böyle futbolcuların takım içinde özel bir konuma sahip olabilmeleri için olağanüstü kalitede olmaları gerekir. Bence Noa Lang, bunun için yeterince iyi bir futbolcu değil." sözlerini sarf etti.
NAPOLI'NIN GÜNDEMİ
Napoli, Ajax'ın gündeminde yer alan 27 yaşındaki Noa Lang'ın ayrılığına sıcak bakıyor.
İtalyan ekibi, Noa Lang için 25 milyon euro bonservis bekliyor. Napoli, Lang için satın alma opsiyonlu kiralık transfer seçeneğine de gündeminde tutuyor.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Hollandalı Noa Lang, sarı-kırmızılılarda 19 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.