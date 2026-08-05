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Brest, Kocaelispor'dan Nonge transferini açıkladı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Brest, Kocaelispor forması giyen Joseph Nonge'yi 600 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 16:04 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 16:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Brest, Kocaelispor'dan Nonge transferini açıkladı!
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Brest, Kocaelispor'un Belçikalı orta saha oyuncusu Joseph Nonge transferini resmen duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 600 BİN EURO ÖDENDİ

Fransız kulübü, 21 yaşındaki futbolcuyu 600 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.

KOCAELİSPOR VEDA ETTİ

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Joseph Nonge ile yollarını ayırdı.

Kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Joseph Nonge Boende'nin nihai transferi konusunda Fransa Futbol Federasyonu'na tescilli Stade Brestois 29 ile kulübümüz arasında mutabakata varılmış olup, futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Futbolcumuza emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Kocaelispor formasıyla tüm kulvarlarda 29 resmi maça çıkan Joseph Nonge, 1 gol kaydederken 4 sarı kart gördü. Genç orta saha, Trendyol Süper Lig'de 25, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmada görev yaptı. 

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