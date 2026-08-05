Brest, Kocaelispor'dan Nonge transferini açıkladı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Brest, Kocaelispor'un Belçikalı orta saha oyuncusu Joseph Nonge transferini resmen duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 600 BİN EURO ÖDENDİ
Fransız kulübü, 21 yaşındaki futbolcuyu 600 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.
KOCAELİSPOR VEDA ETTİ
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Joseph Nonge ile yollarını ayırdı.
Kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Joseph Nonge Boende'nin nihai transferi konusunda Fransa Futbol Federasyonu'na tescilli Stade Brestois 29 ile kulübümüz arasında mutabakata varılmış olup, futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Futbolcumuza emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Kocaelispor formasıyla tüm kulvarlarda 29 resmi maça çıkan Joseph Nonge, 1 gol kaydederken 4 sarı kart gördü. Genç orta saha, Trendyol Süper Lig'de 25, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmada görev yaptı.
Fransız kulübü, 21 yaşındaki futbolcuyu 600 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.
KOCAELİSPOR VEDA ETTİ
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Joseph Nonge ile yollarını ayırdı.
Kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Joseph Nonge Boende'nin nihai transferi konusunda Fransa Futbol Federasyonu'na tescilli Stade Brestois 29 ile kulübümüz arasında mutabakata varılmış olup, futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Futbolcumuza emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Kocaelispor formasıyla tüm kulvarlarda 29 resmi maça çıkan Joseph Nonge, 1 gol kaydederken 4 sarı kart gördü. Genç orta saha, Trendyol Süper Lig'de 25, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmada görev yaptı.