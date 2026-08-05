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Beşiktaş'ta Leandro Trossard gelişmesi!

Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard, Hradec Kralove maçları için UEFA'ya bildirilen listeye dahil edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 21:19
Beşiktaş'ta Leandro Trossard gelişmesi!
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta Leandro Trossard gelişmesi yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılarda, lisans işlemleri tamamlanan Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ın ismi UEFA'ya bildirildi.

Leandro Trossard, Vincenzo Italiano'nun şans vermesi halinde Hradec Kralove maçlarında forma giyebilecek.

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