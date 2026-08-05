UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta Leandro Trossard gelişmesi yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılarda, lisans işlemleri tamamlanan Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ın ismi UEFA'ya bildirildi.
Leandro Trossard, Vincenzo Italiano'nun şans vermesi halinde Hradec Kralove maçlarında forma giyebilecek.
Leandro Trossard, Vincenzo Italiano'nun şans vermesi halinde Hradec Kralove maçlarında forma giyebilecek.