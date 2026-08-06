Liverpool'dan 40 milyon euroluk transfer; Victor Munoz

Transfer çalışmalarını sürdüren Liverpool, hücum hattına önemli bir takviye yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibi, La Liga temsilcisi Osasuna'da forma giyen Victor Munoz'un transfer edildiğini duyurdu.
Liverpool, 23 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu için Osasuna'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Her iki kanatta da görev yapabilen Munoz, imzaların atılmasının ardından kariyerine Premier Lig'de devam edecek.
BONSERVİSİ 40 MİLYON EURO
Liverpool'un yeni transferi için kasasından çıkan 40 milyon euro, Osasuna adına da önemli bir gelir oldu.
Victor Munoz'un kısa süre içerisinde yeni takımının çalışmalarına katılması bekleniyor.
VICTOR MUNOZ KİMDİR?
Futbola Sant Gabriel altyapısında başlamış, ardından ünlü Barcelona altyapısı La Masia, CF Damm ve Real Madrid genç takımlarında forma giymiştir.
Real Madrid Castilla'da oynadıktan sonra La Liga ekibi Osasuna'ya transfer olmuş, buradaki performansıyla dikkat çekmiştir
İspanya millî takımı formasını ilk kez 2026 yılının Mart ayında giymiştir.
Liverpool, 23 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu için Osasuna'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Her iki kanatta da görev yapabilen Munoz, imzaların atılmasının ardından kariyerine Premier Lig'de devam edecek.
BONSERVİSİ 40 MİLYON EURO
Liverpool'un yeni transferi için kasasından çıkan 40 milyon euro, Osasuna adına da önemli bir gelir oldu.
Victor Munoz'un kısa süre içerisinde yeni takımının çalışmalarına katılması bekleniyor.
VICTOR MUNOZ KİMDİR?
Futbola Sant Gabriel altyapısında başlamış, ardından ünlü Barcelona altyapısı La Masia, CF Damm ve Real Madrid genç takımlarında forma giymiştir.
Real Madrid Castilla'da oynadıktan sonra La Liga ekibi Osasuna'ya transfer olmuş, buradaki performansıyla dikkat çekmiştir
İspanya millî takımı formasını ilk kez 2026 yılının Mart ayında giymiştir.