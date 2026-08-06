05 Ağustos
Fenerbahçe-Sturm Graz
2-0
05 Ağustos
Ferencvaros-Gornik Zabrze
1-0
05 Ağustos
AGF-Sabah FK
2-1
05 Ağustos
Brann-Apollon Limassol
0-1
05 Ağustos
Panathinaikos-CSKA 1948
1-1
06 Ağustos
Boca Juniors-Estudiantes
1-048'
05 Ağustos
Villarreal-Levante
1-0
05 Ağustos
AC Milan-Inter
1-1
05 Ağustos
Chelsea-Juventus
0-1
05 Ağustos
SSC Napoli-Osasuna
2-1
05 Ağustos
Sassuolo-Celta Vigo
1-4
05 Ağustos
Arsenal-Real Betis
1-3

Liverpool'dan 40 milyon euroluk transfer; Victor Munoz

Liverpool, Osasuna forması giyen 23 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu Victor Munoz'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Ağustos 2026 00:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Liverpool'dan 40 milyon euroluk transfer; Victor Munoz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Transfer çalışmalarını sürdüren Liverpool, hücum hattına önemli bir takviye yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz ekibi, La Liga temsilcisi Osasuna'da forma giyen Victor Munoz'un transfer edildiğini duyurdu.

Liverpool, 23 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu için Osasuna'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Her iki kanatta da görev yapabilen Munoz, imzaların atılmasının ardından kariyerine Premier Lig'de devam edecek.

BONSERVİSİ 40 MİLYON EURO

Liverpool'un yeni transferi için kasasından çıkan 40 milyon euro, Osasuna adına da önemli bir gelir oldu.

Victor Munoz'un kısa süre içerisinde yeni takımının çalışmalarına katılması bekleniyor.

VICTOR MUNOZ KİMDİR?

Futbola Sant Gabriel altyapısında başlamış, ardından ünlü Barcelona altyapısı La Masia, CF Damm ve Real Madrid genç takımlarında forma giymiştir.

Real Madrid Castilla'da oynadıktan sonra La Liga ekibi Osasuna'ya transfer olmuş, buradaki performansıyla dikkat çekmiştir

İspanya millî takımı formasını ilk kez 2026 yılının Mart ayında giymiştir.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.