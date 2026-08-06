Galatasaray, Benjamin Pavard transferinde sıcak gelişme

Savunma hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın, Inter'de forma giyen Benjamin Pavard'ı transfer listesine eklediği iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tuttomercato'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, stoper ve sağ bek bölgelerinde görev yapabilen 30 yaşındaki Fransız futbolcu için Inter'e resmi teklif sundu. Taraflar arasında görüşmelerin başladığı aktarıldı.
INTER SICAK BAKMIYOR
Inter'in, Benjamin Pavard'ın transferine ilk aşamada olumlu yaklaşmadığı ifade edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un ise çok yönlü savunma oyuncusunu beğendiği kaydedildi.
Benjamin Pavard'ın Inter ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransız futbolcunun piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
INTER SICAK BAKMIYOR
Inter'in, Benjamin Pavard'ın transferine ilk aşamada olumlu yaklaşmadığı ifade edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un ise çok yönlü savunma oyuncusunu beğendiği kaydedildi.
Benjamin Pavard'ın Inter ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransız futbolcunun piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.