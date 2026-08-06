05 Ağustos
Fenerbahçe-Sturm Graz
2-0
05 Ağustos
Ferencvaros-Gornik Zabrze
1-0
05 Ağustos
AGF-Sabah FK
2-1
05 Ağustos
Brann-Apollon Limassol
0-1
05 Ağustos
Panathinaikos-CSKA 1948
1-1
06 Ağustos
Boca Juniors-Estudiantes
1-0
05 Ağustos
Villarreal-Levante
1-0
05 Ağustos
AC Milan-Inter
1-1
05 Ağustos
Chelsea-Juventus
0-1
05 Ağustos
SSC Napoli-Osasuna
2-1
05 Ağustos
Sassuolo-Celta Vigo
1-4
05 Ağustos
Arsenal-Real Betis
1-3

Osimhen, Icardi sonrası teklifi reddetti

Galatasaray yönetiminin, Mauro Icardi'nin ardından 9 numaralı formayı Victor Osimhen'e teklif ettiği öne sürüldü. Detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Ağustos 2026 08:39
Osimhen, Icardi sonrası teklifi reddetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray yönetiminin, Mauro Icardi'nin ardından boşalan 9 numaralı formayı Victor Osimhen'e teklif ettiği iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılı yöneticiler, üzerinde "9-Osimhen" yazan formayı hazırlayarak Nijeryalı golcüye sundu. Osimhen ise bu teklifi kabul etmeyerek 45 numaralı formayla devam etmek istediğini yönetime iletti.

45 NUMARAYLA DEVAM ETMEK İSTEDİ

Geçen sezon Osimhen'e özel koleksiyon hazırlayan GS Store'un, olası forma numarası değişikliği için yeni planlamalar yaptığı belirtildi. Galatasaraylı yöneticilerin de bu durumu 27 yaşındaki futbolcuya aktardığı kaydedildi.

Osimhen'in yöneticilere, "Daha çok forma satışı yapacağınızı tahmin ediyorum ama beni anlayacağınızı düşünüyorum. 45 numara, Galatasaray'da bana uğurlu geldi. Aynı formayla devam etmek istiyorum" cevabını verdiği aktarıldı.

YÖNETİM KARARA SAYGI GÖSTERDİ

Nijeryalı golcünün bu kararının Galatasaray yönetimi tarafından saygıyla karşılandığı ifade edildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un ise Osimhen'e yeni sezonda kaptanlık görevi vermeyi düşündüğü öne sürüldü. Abdülkerim Bardakcı'nın sahada olmadığı karşılaşmalarda Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Osimhen'in de kaptanlık pazubandını takabileceği belirtildi.

45 NUMARANIN OSİMHEN İÇİN ÖNEMİ

Victor Osimhen, 45 numaralı formayı ilk kez Charleroi'de giydi. Nijeryalı futbolcu, Belçika temsilcisinde attığı 20 golle kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

Lille'de 7, Napoli'de ise 9 numaralı formayı tercih eden Osimhen, Galatasaray'da yeniden 45 numaraya döndü. Yıldız golcü, sarı-kırmızılı formayla bir sezonda kaydettiği 37 golle rekor kırdı.

Osimhen, Mauro Icardi'nin sakatlığı döneminde attığı bir golü de Arjantinli futbolcuya adamıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.