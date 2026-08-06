Osimhen, Icardi sonrası teklifi reddetti

Galatasaray yönetiminin, Mauro Icardi'nin ardından boşalan 9 numaralı formayı Victor Osimhen'e teklif ettiği iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılı yöneticiler, üzerinde "9-Osimhen" yazan formayı hazırlayarak Nijeryalı golcüye sundu. Osimhen ise bu teklifi kabul etmeyerek 45 numaralı formayla devam etmek istediğini yönetime iletti.
45 NUMARAYLA DEVAM ETMEK İSTEDİ
Geçen sezon Osimhen'e özel koleksiyon hazırlayan GS Store'un, olası forma numarası değişikliği için yeni planlamalar yaptığı belirtildi. Galatasaraylı yöneticilerin de bu durumu 27 yaşındaki futbolcuya aktardığı kaydedildi.
Osimhen'in yöneticilere, "Daha çok forma satışı yapacağınızı tahmin ediyorum ama beni anlayacağınızı düşünüyorum. 45 numara, Galatasaray'da bana uğurlu geldi. Aynı formayla devam etmek istiyorum" cevabını verdiği aktarıldı.
YÖNETİM KARARA SAYGI GÖSTERDİ
Nijeryalı golcünün bu kararının Galatasaray yönetimi tarafından saygıyla karşılandığı ifade edildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un ise Osimhen'e yeni sezonda kaptanlık görevi vermeyi düşündüğü öne sürüldü. Abdülkerim Bardakcı'nın sahada olmadığı karşılaşmalarda Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Osimhen'in de kaptanlık pazubandını takabileceği belirtildi.
45 NUMARANIN OSİMHEN İÇİN ÖNEMİ
Victor Osimhen, 45 numaralı formayı ilk kez Charleroi'de giydi. Nijeryalı futbolcu, Belçika temsilcisinde attığı 20 golle kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.
Lille'de 7, Napoli'de ise 9 numaralı formayı tercih eden Osimhen, Galatasaray'da yeniden 45 numaraya döndü. Yıldız golcü, sarı-kırmızılı formayla bir sezonda kaydettiği 37 golle rekor kırdı.
Osimhen, Mauro Icardi'nin sakatlığı döneminde attığı bir golü de Arjantinli futbolcuya adamıştı.
45 NUMARAYLA DEVAM ETMEK İSTEDİ
Geçen sezon Osimhen'e özel koleksiyon hazırlayan GS Store'un, olası forma numarası değişikliği için yeni planlamalar yaptığı belirtildi. Galatasaraylı yöneticilerin de bu durumu 27 yaşındaki futbolcuya aktardığı kaydedildi.
Osimhen'in yöneticilere, "Daha çok forma satışı yapacağınızı tahmin ediyorum ama beni anlayacağınızı düşünüyorum. 45 numara, Galatasaray'da bana uğurlu geldi. Aynı formayla devam etmek istiyorum" cevabını verdiği aktarıldı.
YÖNETİM KARARA SAYGI GÖSTERDİ
Nijeryalı golcünün bu kararının Galatasaray yönetimi tarafından saygıyla karşılandığı ifade edildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un ise Osimhen'e yeni sezonda kaptanlık görevi vermeyi düşündüğü öne sürüldü. Abdülkerim Bardakcı'nın sahada olmadığı karşılaşmalarda Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Osimhen'in de kaptanlık pazubandını takabileceği belirtildi.
45 NUMARANIN OSİMHEN İÇİN ÖNEMİ
Victor Osimhen, 45 numaralı formayı ilk kez Charleroi'de giydi. Nijeryalı futbolcu, Belçika temsilcisinde attığı 20 golle kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.
Lille'de 7, Napoli'de ise 9 numaralı formayı tercih eden Osimhen, Galatasaray'da yeniden 45 numaraya döndü. Yıldız golcü, sarı-kırmızılı formayla bir sezonda kaydettiği 37 golle rekor kırdı.
Osimhen, Mauro Icardi'nin sakatlığı döneminde attığı bir golü de Arjantinli futbolcuya adamıştı.