05 Ağustos
Fenerbahçe-Sturm Graz
2-0
05 Ağustos
Ferencvaros-Gornik Zabrze
1-0
05 Ağustos
AGF-Sabah FK
2-1
05 Ağustos
Brann-Apollon Limassol
0-1
05 Ağustos
Panathinaikos-CSKA 1948
1-1
06 Ağustos
Boca Juniors-Estudiantes
1-0
05 Ağustos
Villarreal-Levante
1-0
05 Ağustos
AC Milan-Inter
1-1
05 Ağustos
Chelsea-Juventus
0-1
05 Ağustos
SSC Napoli-Osasuna
2-1
05 Ağustos
Sassuolo-Celta Vigo
1-4
05 Ağustos
Arsenal-Real Betis
1-3

"Trabzonspor, Salah'ın parasını çıkardı bile!"

Trabzonspor'un Muhammed Salah transferi Türkiye'de ve dünyada manşetlere çıktı! Bu transferin maliyetleri en çok konuşulan konu oldu!

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Ağustos 2026 08:27 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2026 08:57
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
'Trabzonspor, Salah'ın parasını çıkardı bile!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (2)
Google News
Yeni sezon öncesi Trabzonspor, Muhammed Salah transferi sonrası ortalık karıştı! Transferin maliyeti konuşulmaya başlandı! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor, sadece Oulai'nin Fiorentina'ya satışından 30 milyon Euro kazandı. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Fırtına, sırf futbolcu ihracından elde ettiği 48 milyon Euro ile Mısırlı yıldızın 44 milyon Euro'luk ücretini çıkardı bile...

İşte o haber;

"Dünya yıldızı Muhammed Salah Trabzonspor'da. Bunun keyfini çıkarmak yerine insanlar "Tesislerinin su parasını bile ödeyemeyen Trabzonspor'a değirmenin bu suyu nereden geliyor?" diye sormayı tercih ediyor. "Salah iki yılda garanti 44 milyon, bonuslarla birlikte 50 milyon Euro'nun üzerinde ücret alırken, yanında 2 milyon Euro'ya oynayan Paul Onuachu nasıl gol atacak?" diye fitne sokuyorlar.



DOĞRU YÖNET YETER

Oysa Salah'ın maliyeti, Trabzonspor'a sportif ve ekonomik açıdan kazandırdıklarının yanında devede kulak. Fırtına bu sezon 30 milyonu Oulai'nin Fiorentina'ya satışından olmak üzere zaten 48.5 milyon Euro kazandı ve Salah'ın iki yıllık maliyetini çıkardı. Salah, doğru yönetilirse Osimhen gibi sponsorların yanı sıra forma ve özel ürün satışlarıyla birlikte Trabzonspor'a para kazandıracak.



200 MİLYON DA YOLDA

Trabzonspor'un elindeki Nwaiwu, Batagov, Pina, Cabral, Bouchouari, Folcarelli, Muçi, Aral, Saviolo, Mitongo, Thierry Karadeniz gibi katma değeri yüksek oyuncular, Salah sayesinde dünya vitrinine çıkacak. Trabzonspor'a en az 200 milyon Euro kazandıracaklar. Uğurcan Çakır'dan 3, Abdülkadir Ömür'den de 2.5 milyon Euro bonus gelecek. Bu parayla Onuachu'ya zam bile yapılabilir."





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.