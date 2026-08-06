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Galatasaray'ın Batrakov transferinde menajerlik krizi!

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Aleksey Batrakov için yürütülen görüşmelerde menajerlik komisyonu engeli ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Ağustos 2026 10:30 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2026 11:53
Haber: Fanatik
Galatasaray'ın Batrakov transferinde menajerlik krizi!
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Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Aleksey Batrakov için yürütülen görüşmelerde menajerlik komisyonu konusunda anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Genç futbolcunun temsilcilerinin transferin tamamlanması için 7-8 milyon Euro seviyesinde komisyon talep ettiği belirtildi.

YÖNETİM RAKAMI YÜKSEK BULDU

Sarı-kırmızılı yönetimin talep edilen komisyon bedelini yüksek bulduğu ve mali şartların aşağı çekilmesi amacıyla görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

Batrakov transferindeki pazarlıkların en kritik maddesini menajerlik ücretinin oluşturduğu ifade edildi.

BATRAKOV: "ŞİMDİLİK BİLMİYORUM"

Lokomotiv Moskova'nın maçının ardından karma alanda Aleksey Batrakov'a, "Galatasaray'da oynama ihtimalin var mı?" sorusu yöneltildi.

21 yaşındaki futbolcu, bu soruya, "Şimdilik bilmiyorum" yanıtını verdi.

GALAKTIONOV YÖNETİMİ İŞARET ETTİ

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Mihail Galaktionov, oyuncunun geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Batrakov, şu anda Lokomotiv'in oyuncusu. Transfer görüşmeleriyle ben ilgilenmiyorum. Bu soruyu kulüp yönetimine sormanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

YURİ SEMİN: "MENAJERLERİN YÜRÜTTÜĞÜ OYUNLAR"

Yuri Semin ise Batrakov'un Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialara ilişkin Match TV'ye konuştu.

Semin, "Batrakov - Galatasaray konusunda herhangi bir değerlendirme yapmıyorum. Bana göre transfer gerçekleştiğinde ve resmiyet kazandığında konuşabiliriz. Şu an bunlar menajerlerin yürüttüğü oyunlardan ibaret" dedi.

"BAŞKA BİR YERDE KENDİNİ DENEMEK İSTİYOR"

Aleksey Batrakov'un eşi Irina Podshibyakina da genç futbolcunun kariyer planına ilişkin açıklamada bulundu.

Podshibyakina, "Onun hayali, başka bir yerde kendini denemek. Bu kulübü son derece minnettar ve burada her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır ancak hayali başka bir yerde devam edebilecek bir durum ortaya çıktığında bunu denemek" sözlerini kullandı.

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