Rafael Leao'ya havalimanında Galatasaray forması sürprizi

Uzun süredir sarı-kırmızılıların gündeminde bulunan Portekizli futbolcuya havalimanında bir Galatasaray taraftarı tarafından forma uzatıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI!
Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Rafael Leao için yeni bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri, AC Milan ile Portekizli futbolcunun bonservisi için pazarlıklara başladı.
Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu için İtalyan kulübünün 50 milyon Euro bonservis bedeli beklediği öğrenildi. Galatasaray'ın 35 milyon euroluk teklifinin reddedildiği öne sürüldü.
Sarı-kırmızılı yönetimin transferin mali şartlarını dengelemek amacıyla satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde de bulunabileceği bilgisine ulaşıldı.
HAVALİMANINDA GALATASARAY FORMASI!
Transfer görüşmelerinin gündemde olduğu dönemde Rafael Leao, havalimanında sarı-kırmızılı bir taraftarla karşılaştı.
Galatasaray taraftarı, Rafael Leao'ya sarı-kırmızılı formayı uzattı. Portekizli futbolcu teşekkür ederken imza talebini geri çevirdi.
Rafael Leoa'nun bu videosuna sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.
Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Rafael Leao için yeni bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri, AC Milan ile Portekizli futbolcunun bonservisi için pazarlıklara başladı.
Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu için İtalyan kulübünün 50 milyon Euro bonservis bedeli beklediği öğrenildi. Galatasaray'ın 35 milyon euroluk teklifinin reddedildiği öne sürüldü.
Sarı-kırmızılı yönetimin transferin mali şartlarını dengelemek amacıyla satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde de bulunabileceği bilgisine ulaşıldı.
HAVALİMANINDA GALATASARAY FORMASI!
Transfer görüşmelerinin gündemde olduğu dönemde Rafael Leao, havalimanında sarı-kırmızılı bir taraftarla karşılaştı.
Galatasaray taraftarı, Rafael Leao'ya sarı-kırmızılı formayı uzattı. Portekizli futbolcu teşekkür ederken imza talebini geri çevirdi.
Rafael Leoa'nun bu videosuna sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.