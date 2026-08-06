06 Ağustos
H. Kralove-Beşiktaş
20:00
06 Ağustos
RB Salzburg-Pafos FC
20:00
06 Ağustos
Lech Poznan-Klaksvik
20:00
06 Ağustos
PAOK-Anderlecht
20:45
06 Ağustos
Benfica-Heart of Midlothian
22:00
06 Ağustos
FC Inter Turku-FC Vaduz
18:00
06 Ağustos
Dynamo Kiev-Qarabag FK
20:00
06 Ağustos
FC Twente-Dunajska Streda
21:00
06 Ağustos
Ajax-Shelbourne
21:00
06 Ağustos
Braga-Dinamo Minsk
21:30
06 Ağustos
Bohemian FC-FC Midtjylland
21:45

Rafael Leao'ya havalimanında Galatasaray forması sürprizi

Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Rafael Leao, havalimanında sarı-kırmızılı bir taraftarla karşılaştı. Taraftar, Portekizli futbolcuya Galatasaray forması uzattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Ağustos 2026 11:32 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2026 11:40
Haber: Sporx.com
Rafael Leao'ya havalimanında Galatasaray forması sürprizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Uzun süredir sarı-kırmızılıların gündeminde bulunan Portekizli futbolcuya havalimanında bir Galatasaray taraftarı tarafından forma uzatıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI!

Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Rafael Leao için yeni bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. 

Sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri, AC Milan ile Portekizli futbolcunun bonservisi için pazarlıklara başladı. 

Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu için İtalyan kulübünün 50 milyon Euro bonservis bedeli beklediği öğrenildi. Galatasaray'ın 35 milyon euroluk teklifinin reddedildiği öne sürüldü.

Sarı-kırmızılı yönetimin transferin mali şartlarını dengelemek amacıyla satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde de bulunabileceği bilgisine ulaşıldı.

HAVALİMANINDA GALATASARAY FORMASI!

Transfer görüşmelerinin gündemde olduğu dönemde Rafael Leao, havalimanında sarı-kırmızılı bir taraftarla karşılaştı.

Galatasaray taraftarı, Rafael Leao'ya sarı-kırmızılı formayı uzattı. Portekizli futbolcu teşekkür ederken imza talebini geri çevirdi.

Rafael Leoa'nun bu videosuna sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.