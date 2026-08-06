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Beşiktaş'tan Milan çıkarması: Youssouf Fofana

Beşiktaş'ın, Milan forması giyen Youssouf Fofana'nın transferi için İtalyan ekibiyle temaslara başladığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Ağustos 2026 11:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'tan Milan çıkarması: Youssouf Fofana
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, siyah-beyazlıların orta saha için İtalya'dan önemli bir ismi gündemine aldığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FOFANA GÜNDEMDE

Calciomercato'nun haberine göre Beşiktaş, Milan forması giyen Youssouf Fofana'yı transfer listesine aldı. Siyah-beyazlı yönetimin, 27 yaşındaki Fransız orta saha için İtalyan kulübüyle ilk temasları kurduğu öne sürüldü.

20 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Haberde, Milan'ın 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Youssouf Fofana için gelecek resmi teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtilirken, İtalyan ekibinin yaklaşık 20 milyon euro bonservis geliri beklediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Youssouf Fofana, geride kalan sezonda Milan formasıyla 36 resmi maçta görev yaptı. Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 4 asistlik katkı sağladı.

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