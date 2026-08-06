Beşiktaş'tan Milan çıkarması: Youssouf Fofana

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, siyah-beyazlıların orta saha için İtalya'dan önemli bir ismi gündemine aldığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FOFANA GÜNDEMDE
Calciomercato'nun haberine göre Beşiktaş, Milan forması giyen Youssouf Fofana'yı transfer listesine aldı. Siyah-beyazlı yönetimin, 27 yaşındaki Fransız orta saha için İtalyan kulübüyle ilk temasları kurduğu öne sürüldü.
20 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Haberde, Milan'ın 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Youssouf Fofana için gelecek resmi teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtilirken, İtalyan ekibinin yaklaşık 20 milyon euro bonservis geliri beklediği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Youssouf Fofana, geride kalan sezonda Milan formasıyla 36 resmi maçta görev yaptı. Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 4 asistlik katkı sağladı.
Calciomercato'nun haberine göre Beşiktaş, Milan forması giyen Youssouf Fofana'yı transfer listesine aldı. Siyah-beyazlı yönetimin, 27 yaşındaki Fransız orta saha için İtalyan kulübüyle ilk temasları kurduğu öne sürüldü.
20 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Haberde, Milan'ın 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Youssouf Fofana için gelecek resmi teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtilirken, İtalyan ekibinin yaklaşık 20 milyon euro bonservis geliri beklediği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Youssouf Fofana, geride kalan sezonda Milan formasıyla 36 resmi maçta görev yaptı. Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 4 asistlik katkı sağladı.