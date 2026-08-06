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Zeynep Sönmez, Kanada Açık Turnuvası'na veda etti

Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyindeki Kanada Açık Tenis Turnuvası'nın ikinci turunda Maria Sakkari'ye elendi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Ağustos 2026 11:31
Haber: AA
Zeynep Sönmez, Kanada Açık Turnuvası'na veda etti
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyindeki Kanada Açık Tenis Turnuvası'nın ikinci turunda Maria Sakkari'ye 2-0 yenilerek organizasyona veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dünya 52 numarası Zeynep Sönmez, dünya 33 numarası Yunan raket Maria Sakkari karşısında oynadığı mücadeleyi 6-3 ve 6-2'lik setlerle kaybetti.

İlk turda ev sahibi ülkeden Rebecca Marino'yu mağlup ederek ikinci tura yükselen Zeynep Sönmez, bu sonuçla turnuvaya ikinci turda veda etti.

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