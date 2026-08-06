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Trabzonspor'da Darwin Nunez gelişmesi!

Trabzonspor'un, Darwin Nunez'i kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü ve taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Ağustos 2026 12:04
Trabzonspor'da Darwin Nunez gelişmesi!
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Bordo-mavili ekip, Uruguaylı golcü Darwin Nunez'i kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Taraflar arasında yıllık yaklaşık 8 milyon euroyu bulan bir maliyet üzerinden temasların devam ettiği öne sürüldü.

SALAH DETAYI

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Mohamed Salah'ın da Darwin Nunez'in ikna sürecinde etkili olabileceği iddia edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Al-Hilal formasıyla 24 resmi maça çıkan Darwin Nunez, 9 gol atıp 5 asist yaptı.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise daha önce Darwin Nunez, Alexander Sörloth, Omar Marmoush ve 6 numara transferleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Şu an bir görüşmemiz yok. Pazartesi günü net bir karar vermiş olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

 

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