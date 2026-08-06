Trabzonspor'da Darwin Nunez gelişmesi!

Trabzonspor'un transfer gündemine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NUNEZ İDDİASI
Bordo-mavili ekip, Uruguaylı golcü Darwin Nunez'i kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Taraflar arasında yıllık yaklaşık 8 milyon euroyu bulan bir maliyet üzerinden temasların devam ettiği öne sürüldü.
SALAH DETAYI
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Mohamed Salah'ın da Darwin Nunez'in ikna sürecinde etkili olabileceği iddia edildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Al-Hilal formasıyla 24 resmi maça çıkan Darwin Nunez, 9 gol atıp 5 asist yaptı.
ERTUĞRUL DOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise daha önce Darwin Nunez, Alexander Sörloth, Omar Marmoush ve 6 numara transferleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Şu an bir görüşmemiz yok. Pazartesi günü net bir karar vermiş olacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Bordo-mavili ekip, Uruguaylı golcü Darwin Nunez'i kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Taraflar arasında yıllık yaklaşık 8 milyon euroyu bulan bir maliyet üzerinden temasların devam ettiği öne sürüldü.
SALAH DETAYI
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Mohamed Salah'ın da Darwin Nunez'in ikna sürecinde etkili olabileceği iddia edildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Al-Hilal formasıyla 24 resmi maça çıkan Darwin Nunez, 9 gol atıp 5 asist yaptı.
ERTUĞRUL DOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise daha önce Darwin Nunez, Alexander Sörloth, Omar Marmoush ve 6 numara transferleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Şu an bir görüşmemiz yok. Pazartesi günü net bir karar vermiş olacağız." ifadelerini kullanmıştı.