Beşiktaş'ın Sörloth teklifi ortaya çıktı!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Alexander Sörloth için İspanya basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI
İspanya basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Norveçli golcüye yıllık 8 milyon euro net maaş teklif etti. Siyah-beyazlı yönetimin, tecrübeli santrforu kadrosuna katmak için resmi temaslarını sürdürdüğü belirtildi.
10 MİLYON EURO TALEP
Haberde, Alexander Sörloth'un menajerlerinin ise Türkiye'den gelecek olası tekliflerde yıllık 10 milyon euro net maaş talep ettiği aktarıldı. Menajerlerin, transfer piyasasındaki yoğun talep nedeniyle bu yönde bir strateji izlediği ifade edildi.
ÖNCELİĞİ TÜRKİYE DEĞİL
Öte yandan haberde, Alexander Sörloth'un kariyerine devam edeceği kulüp konusunda Türkiye'nin şu aşamada öncelikli tercihleri arasında yer almadığı da öne sürüldü.
İspanya basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Norveçli golcüye yıllık 8 milyon euro net maaş teklif etti. Siyah-beyazlı yönetimin, tecrübeli santrforu kadrosuna katmak için resmi temaslarını sürdürdüğü belirtildi.
10 MİLYON EURO TALEP
Haberde, Alexander Sörloth'un menajerlerinin ise Türkiye'den gelecek olası tekliflerde yıllık 10 milyon euro net maaş talep ettiği aktarıldı. Menajerlerin, transfer piyasasındaki yoğun talep nedeniyle bu yönde bir strateji izlediği ifade edildi.
ÖNCELİĞİ TÜRKİYE DEĞİL
Öte yandan haberde, Alexander Sörloth'un kariyerine devam edeceği kulüp konusunda Türkiye'nin şu aşamada öncelikli tercihleri arasında yer almadığı da öne sürüldü.