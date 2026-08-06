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Beşiktaş'ın Sörloth teklifi ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın Alexander Sörloth'a yıllık 8 milyon euro net maaş teklif ettiği, Norveçli golcünün cephesinin ise 10 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Ağustos 2026 10:44
Haber: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ın Sörloth teklifi ortaya çıktı!
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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Alexander Sörloth için İspanya basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

İspanya basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Norveçli golcüye yıllık 8 milyon euro net maaş teklif etti. Siyah-beyazlı yönetimin, tecrübeli santrforu kadrosuna katmak için resmi temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

10 MİLYON EURO TALEP

Haberde, Alexander Sörloth'un menajerlerinin ise Türkiye'den gelecek olası tekliflerde yıllık 10 milyon euro net maaş talep ettiği aktarıldı. Menajerlerin, transfer piyasasındaki yoğun talep nedeniyle bu yönde bir strateji izlediği ifade edildi.

ÖNCELİĞİ TÜRKİYE DEĞİL

Öte yandan haberde, Alexander Sörloth'un kariyerine devam edeceği kulüp konusunda Türkiye'nin şu aşamada öncelikli tercihleri arasında yer almadığı da öne sürüldü.

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