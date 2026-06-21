Haber Tarihi: 21 Haziran 2026 09:58 -
Güncelleme Tarihi:
21 Haziran 2026 09:58
21 Haziran Sınav Var mı? Bugün Hangi Sınavlar Yapılıyor?
Öğrenciler ve veliler tarafından "21 Haziran sınav var mı?" sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Yaz dönemine girilmesiyle birlikte birçok merkezi sınav ve kurum sınavı da gündemdeki yerini koruyor.
21 Haziran tarihinde yapılacak sınavlar, ilgili kurumların yayımladığı sınav takvimlerine göre belirleniyor.
21 Haziran'da YKS var mı?ÖSYM takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran tarihinde uygulanabiliyor. Bu nedenle milyonlarca aday sınav heyecanı yaşıyor.Sınav saatleri ve kuralları ÖSYM tarafından önceden duyuruluyor.Bugün hangi sınavlar yapılıyor?21 Haziran tarihinde yapılabilecek sınavlar arasında:YKS oturumları,Kurum sınavları,Sertifika sınavları,Bazı özel kuruluşların değerlendirme sınavlarıyer alabiliyor.
Kesin bilgiler ilgili kurumların resmi sınav takvimlerinde bulunuyor.Sınava girecek adaylar nelere dikkat etmeli?Adayların sınav günü:Sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları,Geçerli kimlik belgelerini kontrol etmeleri,Sınav merkezine erken gitmeleri,ÖSYM ve ilgili kurumların kurallarına uymalarıgerekiyor.Sınav giriş saatleri önemliYetkililer, adayların sınav saatlerinden önce sınav binalarında hazır bulunmaları gerektiğini hatırlatıyor. Geç kalan adaylar belirlenen saatten sonra sınav salonlarına alınmayabiliyor.Sonuç: 21 Haziran Sınav Var mı?Evet, 21 Haziran tarihinde çeşitli sınavlar gerçekleştirilebiliyor. Özellikle ÖSYM takviminde yer alan sınavlar nedeniyle adayların resmi duyuruları ve sınav giriş belgelerini kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.
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